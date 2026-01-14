কর্মচারীদের মাঝে কম্বল বিতরণ করলেন জবি ছাত্রদল নেতা শাহরিয়ার
জন্মদিন মানেই কেক কাটা আর আনন্দ আয়োজন। তবে সেই চেনা ধারার বাইরে গিয়ে নিজের জন্মদিনটি ভিন্নভাবে উদযাপন করলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. শাহরিয়ার হোসেন। শীতের তীব্রতায় কষ্টে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) দুপুরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শাহরিয়ার হোসেনের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং শাখা ছাত্রদলের সহযোগিতায় অর্ধশতাধিক কর্মচারীর মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।
কম্বল পেয়ে এক কর্মচারী বলেন, এই শীতে আমাদের কথা কেউ ভাবেনি। ছাত্রনেতারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, এটাই অনেক বড় প্রাপ্তি।
কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জবি শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদী হাসান হিমেল। তিনি বলেন, ছাত্রদল শুধু রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগঠন নয়, সামাজিক দায়িত্ব থেকেও মানুষের পাশে দাঁড়ায়। জন্মদিনে কর্মচারীদের জন্য এই উদ্যোগ সংগঠনের নেতাকর্মীদের অনুপ্রেরণা জোগাবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
শাখা ছাত্রদলের সদস্য সচিব সামসুল আরেফিন বলেন, শহীদ জিয়ার আদর্শই হলো মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা প্রতিদিন নীরবে শিক্ষার্থীদের সেবা দিয়ে যান। তাদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিতে পেরে তারা আনন্দিত।
নিজের অনুভূতি জানিয়ে মো. শাহরিয়ার হোসেন বলেন, শীতের প্রকোপ বাড়ায় অনেক স্টাফ কষ্টে আছেন। মনে হয়েছে, আনুষ্ঠানিকভাবে জন্মদিন উদযাপনের চেয়ে তাদের মুখে একটু হাসি ফোটানোই বেশি আনন্দের। ভবিষ্যতেও সাধারণ মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করব।
অনুষ্ঠানে শাখা ছাত্রদলের অন্যান্য নেতাকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।
টিএইচকিউ/জেএইচ/এমএস