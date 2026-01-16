নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হলে জকসু হল সংসদের প্রথম সভা

নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হলে জকসু হল সংসদের প্রথম সভা
আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জকসু) হল সংসদ। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র আবাসিক হল নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হলের জকসু হল সংসদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভার শুরুতে হল সংসদের নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন হল প্রভোস্ট। সভায় হল সংসদের প্রতিনিধিদের দায়িত্ব বণ্টন, ছাত্র সংসদের প্রতিনিধিদের জন্য কক্ষ বরাদ্দ, অর্থায়নসহ (ফান্ডিং) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
সভা শেষে হল সংসদের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) সুমাইয়া তাবাসসুম বলেন, ‘সুন্দরভাবে আমাদের প্রথম সভা সম্পন্ন হয়েছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, বিশেষ করে আমাদের হলের বাজেট নিয়ে। আমরা কেন্দ্র থেকে পর্যাপ্ত বাজেট পাই না। জকসু গঠনের মূল উদ্দেশ্যই হলো যেন আমরা প্রয়োজনীয় বাজেট পাই এবং সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করতে পারি। আমরা চাই, শিক্ষার্থীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটুক আমাদের কার্যক্রমে।’
হল সংসদের সহ-সভাপতি (ভিপি) জান্নাতুল উম্মে তারিন বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের প্রথম সভা সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আমরা আমাদের ইশতেহারের বিষয়গুলো প্রভোস্ট ম্যামের কাছে উপস্থাপন করেছি। এখন আমাদের প্রথম কাজ হবে ইশতেহার বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কমিটি গঠন করা এবং ধাপে ধাপে সেগুলো বাস্তবায়ন করা। পাশাপাশি আমাদের এখনো কোনো অফিস নেই, সেটি নিয়েও কাজ করতে হবে। এছাড়া হলের জন্য আলাদা কোনো তহবিল নেই। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হবে, প্রয়োজনে ইউজিসিতেও যোগাযোগ করা হবে।’
এ বিষয়ে হলের প্রভোস্ট ড. আনজুমান আরা বলেন, ‘দীর্ঘদিন পর আমরা প্রথমবারের মতো হল সংসদ পেয়েছি। এই হল সংসদে এমন কিছু মেধাবী ও দায়িত্বশীল শিক্ষার্থী এসেছে, যারা সত্যিকার অর্থেই হলের জন্য কাজ করতে চায়। আমি বিশ্বাস করি, তারা তাদের কাজের মাধ্যমে সেটি প্রমাণ করবে। তারা হলের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে উদ্যোগ নেবে এবং আমাকে জানাবে, আমি সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে উপস্থাপন করবো।’
টিএইচকিউ/বিএ