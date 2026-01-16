রাবির ‘সি’ ইউনিটের প্রথম শিফটের ভর্তি পরীক্ষা চলছে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) স্নাতক প্রথমবর্ষের ‘সি’ ইউনিটের প্রথম শিফটের ভর্তি পরীক্ষা চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক ভবনগুলোতে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা রাবিতে পরীক্ষা দিতে এসেছেন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আসা অভিভাবকদের ভিড়ও ছিল চোখে পড়ার মতো।
দুটি শিফটে ‘সি’ ইউনিটের পরীক্ষা নেওয়া হবে। 'সি’ ইউনিটের সাতটি অনুষদ নিয়ে গঠিত। এ অনুষদের অধীনে রয়েছে ২৬টি বিভাগ। এর মধ্যে বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে নয়টি বিভাগ, জীববিজ্ঞান অনুষদের ছয়টি, কৃষি অনুষদের দুটি, প্রকৌশল অনুষদের পাঁচটি, ভূ-বিজ্ঞান অনুষদের দুটি, ফিশারিজ অনুষদ এবং ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিমেল সায়েন্সেস অনুষদের একটি করে বিভাগ।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সকাল ১১টায় প্রথম শিফটের পরীক্ষা শুরু হয়েছে এবং শেষ হবে দুপুর ১২টায়। এরপর মাঝে তিন ঘণ্টার বিরতির পর বিকেল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত দ্বিতীয় শিফটের পরীক্ষা নেওয়া হবে।
এ বছর 'সি' ইউনিটে ২০টি আসন বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে 'সি' ইউনিটে মোট আসন আসন সংখ্যা হয়েছে ১ হাজার ৫৩৬টি। যার মধ্যে বিজ্ঞান শাখার আসন সংখ্যা ১ হাজার ৪৯৬টি; যা গত বছরে ছিল ১৪৬০টি। অ-বিজ্ঞান শাখার আসন সংখ্যা ৪০টি; গত বছরে ছিল ৫৬টি। যারা অবিজ্ঞান শাখা পরীক্ষা দেবে তারা শুধু শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া বিজ্ঞান বিভাগ (১০টি আসন), ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ (১০টি আসন) এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগে (২০টি আসন) ভর্তির সুযোগ পাবেন।
জানা গেছে, এ বছর তিন ইউনিটে মোট আবেদন জমা পড়েছে ২ লাখ ৭২ হাজার ৬২৫টি। ‘এ’ ইউনিটে (মানবিক বিভাগ) আবেদন জমা পড়েছে এক লাখ ১৫ হাজার ৫১৫টি। ‘বি’ ইউনিটে (বাণিজ্য বিভাগ) ৩০ হাজার ৮৮৬টি। তার মধ্যে বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থীরা আবেদন করেছে ১৮ হাজার ৪৫২ জন ও অ-বাণিজ্যদের সংখ্যা ১২ হাজার ৪৩৪ জন। ‘সি’ ইউনিটে (বিজ্ঞান বিভাগ) আবেদন পড়েছে এক লাখ ২৬ হাজার ২২৫টি। তার মধ্যে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা আবেদন করেছে ১ লাখ ২০ হাজার ৮৩৮ জন এবং অবিজ্ঞান বিভাগের ৫ হাজার ৩৮৭ জন।
পরীক্ষার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক ড. বেলাল হোসেন বলেন, 'শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণ ভাবে কেন্দ্রে প্রবেশ করতেছে। আমাদের স্বেচ্ছাসেবীরা শিক্ষার্থীদের সহায়তা করছেন। আমরা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আসা অভিভাবকদের বসার ব্যবস্থা করেছি।'
শুক্রবার ‘সি’ ইউনিটের পরীক্ষার মধ্যদিয়ে এবার বিশ্ববিদ্যালয়টির ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আগামীকাল শনিবার (১৭ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত হবে ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা এবং ২৪ জানুয়ারি 'বি' ইউনিটের পরীক্ষার মধ্যদিয়ে শেষ হবে রাবির ভর্তি পরীক্ষা।
মনির হোসেন মাহিন/আরএইচ