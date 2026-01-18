শাকসুতে ‘সাধারণের ঐক্যস্বর’ প্যানেলের ৯ দফা ইশতেহার ঘোষণা
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নিয়ে গঠিত ‘সাধারণের ঐক্যস্বর’ প্যানেলের ইশতেহার ঘোষণা করা হয়েছে। ইশতেহারে ৯টি দফা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বিকেল ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলচত্বরে সংবাদ সম্মেলনে ইশতেহার ঘোষণা করেন প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মুহয়ী শারদ।
৯ দফা ইশতেহারের মধ্যে রয়েছে, সুশাসন নিশ্চিত করা; জবাবদিহিমূলক ক্যাম্পাস গঠন; একাডেমিক উন্নয়ন ও গবেষণা বৃদ্ধি; শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত; অসাম্প্রদায়িক ক্যাম্পাস ও ন্যায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করা; ডিজিটাল ও স্মার্ট ক্যাম্পাস সুবিধা প্রদানের নিশ্চয়তা; চিকিৎসা ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান; অবকাঠামো উন্নয়ন এবং যাতায়াত ও জীবনমানের উন্নয়ন সাধন।
‘সাধারণ ঐক্যস্বর’ প্যানেলটি শাবিপ্রবির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বিভিন্ন ক্রিয়াশীল সংগঠনের পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে। প্যানেলটি থেকে কেন্দ্রীয় সংসদে ভিপি, জিএস, এজিএসসহ মোট ১৭ জন প্রার্থী নির্বাচন করবেন।
দীর্ঘ ২৮ বছর পর আগামী ২০ জানুয়ারি হতে যাচ্ছে শাকসু নির্বাচন। এদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি শিক্ষাভবনসহ মোট ছয়টি কেন্দ্রের ১৭৮টি বুথে চলবে ভোটগ্রহণ। শাকসুতে মোট ভোটার সংখ্যা ৯ হাজার ৩০ জন।
এসএইচ জাহিদ/এমকেআর