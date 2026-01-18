তারেক রহমানের অভিনন্দন ব্যানার খুলে ফেললেন আম্মার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে জেলা জিয়া পরিষদের সভাপতির টাঙানো ব্যানার খুলে ফেললেন রাকসুর সাধারণ সম্পাদক (জিএস) সালাউদ্দিন আম্মার।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) দুপুর আড়াইটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে টাঙানো এ ব্যানার খুলে ফেলেন তিনি।
এর আগে বেলা সাড়ে ১১টায় ব্যানার খুলে নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে আলটিমেটাম দিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছিলেন তিনি।
ব্যানার খুলে ফেলার ভিডিও শেয়ার করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক পোস্টে আম্মার জানান, ‘সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ২টার মধ্যে ব্যানার অপসারণ করতে আহ্বান জানিয়েছিলাম। উনি অপসারণ করেননি। তাই শিক্ষার্থী হিসেবে নিজে ছিঁড়ে দিলাম। ক্যাম্পাসে দলীয় ব্যানারে রাজনীতির যতগুলো উপসর্গ যখন পাবো শিক্ষকদের তখনই বিরোধিতা করবো। শিক্ষক রাজনীতি শিক্ষার মাথা খেয়ে একেকজনকে পলিটিক্যাল দালাল বানাইয়া রাখছে।’
ফেসবুক পোস্টে তিনি বলেন, ‘অন্য আরেকটি দল জামায়াতে ইসলামীর জন্যও একই বার্তা তবে তারা ক্যাম্পাসে দলীয় ব্যানারে এখন পর্যন্ত একটা বিবৃতিও দেয়নি, মিছিল মিটিং করেনি এমনকি তাদের দলীয় পরিচয় এই ক্যাম্পাসে আমি পাইনি এখনো। আপনারা যে কোনো দল করেন, রাজনীতি করেন তবে সেটা ক্যাম্পাসের বাইরে।’
শিক্ষার্থীরা ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ চান কিন্তু এর নেপথ্যে থাকে ভয়াবহ শিক্ষক রাজনীতি। এ শিক্ষক রাজনীতি নিয়ে সবার আগে সোচ্চার হওয়ার আহ্বানও জানান তিনি।
ব্যানার খুলে ফেলার বিষয়ে জানতে চাইলে জিয়া পরিষদ রাজশাহী জেলার সভাপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ নেছার উদ্দিন তালুকদার বলেন, ‘তার শক্তি আছে সেটি দিয়ে খুলে ফেলেছে। এর চেয়ে আর বর্বরোচিত ঘটনা কি হতে পারে। আজ তারেক রহমান একজন দেশবরেণ্য নেতা যার জন্য দেশ ঐক্য ধরে আছে। আমাদের ঐক্যের প্রতীক তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্টার টাঙানোয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কী এমন ক্ষতি হলো যে টাঙানো পোস্টার খুলে ফেললো। আমি এর ঘৃণাভরে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানালাম।’
তিনি বলেন, ‘এসব ছাত্র নামধারী নেতা লেখাপড়া বাদ দিয়ে খালি টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোথায় কি হচ্ছে। এদের সম্পর্কে আর কি মন্তব্য করতে পারি। এর বিচারের ভার জাতীর কাছে ছেড়ে দিয়েছি।’
