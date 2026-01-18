শাকসুতে ভোটারদের জন্য নির্বাচন কমিশনের ৪ নির্দেশনা
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোট দিতে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) বিকেলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোকাদ্দেছ সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা তুলে ধরা হয়।
ভোটারদের জন্য দেওয়া নির্দেশনার মধ্যে রয়েছে—
১. ভোট দেওয়ার জন্য আইডি কার্ড বাধ্যতামূলক। আইডি কার্ড ব্যতীত কেউ কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না;
২. ভোটকেন্দ্রে আইডি কার্ড ও ভোটার নম্বরের স্লিপ ব্যতীত অন্য কোনো কাগজ, কলম, মোবাইল এবং অন্য কোনো ডিভাইস সঙ্গে নিতে পারবেন না;
৩. ভোটার স্লিপে ভোটার নম্বর ব্যতীত অন্য কোনো তথ্য লেখা যাবে না; এবং
৪. ভোট দিতে ভোটকক্ষে নির্দিষ্ট কলম সরবরাহ করা হবে। উক্ত কলম ব্যবহার করে প্রার্থীর নামের পাশে × (ক্রস চিহ্ন) দিয়ে ভোট দিতে হবে।
দীর্ঘ ২৮ বছর পর ২০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে শাকসু নির্বাচন। ওইদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি শিক্ষাভবনসহ মোট ছয়টি কেন্দ্রের ১৭৮টি বুথে চলবে ভোটগ্রহণ। শাকসুতে মোট ভোটার সংখ্যা ৯ হাজার ৩০ জন।
এসএইচ জাহিদ/এসআর/জেআইএম