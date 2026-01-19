ঢাবি ও খুবির ভাস্কর্য বিভাগের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর
শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ভাস্কর্য বিভাগ এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) ভাস্কর্য ডিসিপ্লিনের মধ্যে দুই বছর মেয়াদি এক সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) ঢাবি কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে এ সমঝোতা স্মারক সই হয়। এতে ঢাবির পক্ষে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ও খুবির পক্ষে ভাস্কর্য ডিসিপ্লিনের প্রধান শান্তনু মণ্ডল স্বাক্ষর করেন।
এসময় ঢাবির চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আজহারুল ইসলাম শেখ, ভাস্কর্য বিভাগের চেয়ারম্যান নাসিমুল খবির, অধ্যাপক লালা রুখ সেলিম, অধ্যাপক এ এ এম কাওসার হাসান, সহযোগী অধ্যাপক মুকুল কুমার বাড়ৈ, প্রভাষক ও ছাত্র উপদেষ্টা সৈয়দ তারেক রহমান এবং খুবির ভাস্কর্য ডিসিপ্লিনের সহযোগী অধ্যাপক জাহিদা আক্তার ও সহকারী অধ্যাপক মুহা. রামিজ আফরোজ শাহী উপস্থিত ছিলেন।
স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শেষে ঢাবির কোষাধ্যক্ষ আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এই সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে উভয় বিশ্ববিদ্যালয় কার্যকর ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। যা শিক্ষা ও গবেষণায় তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধনে সহায়ক হবে।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলছে, এই সমঝোতা স্মারকের মূল উদ্দেশ্য হলো দুই বিভাগের মধ্যে পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতি বিনিময়ের মাধ্যমে উভয় প্রতিষ্ঠানের সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রমকে সমৃদ্ধ এবং শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার পরিসর বৃদ্ধি করা।
সমঝোতা চুক্তির আওতায় যৌথভাবে সেমিনার, উপস্থাপনা ও শিল্পকথন, কোর্স ও বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা, কর্মশালাভিত্তিক প্রদর্শনী, বিষয়ভিত্তিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং গবেষণা প্রকল্পভিত্তিক প্রদর্শনী আয়োজন করা হবে।
এফএআর/একিউএফ