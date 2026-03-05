  2. ক্যাম্পাস

ফেসবুকে ছাত্রদল থেকে অব্যাহতির খবর পেয়েছেন হামিম

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪০ এএম, ০৫ মার্চ ২০২৬
শেখ তানভীর বারী হামিম/ছবি: ফেসবুক থেকে সংগৃহীত

ছাত্রদল থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর এবার এ বিষয়ে মুখ খুললেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কবি জসীম উদ্‌দীন হল ছাত্রদলের আহ্বায়ক শেখ তানভীর বারী হামিম।

বুধবার (৪ মার্চ) রাতে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্টে একটি পোস্ট দেন হামিম।

পোস্টে তিনি লেখেন, ক্লাস ৬ (২০১২) থেকে কলেজ জীবন (২০১৭) পর্যন্ত কোনো পদ ছিল না, ছাত্রদলের রাজনীতি করেছি।

এরপর ঢাবির এই তরুণ ছাত্রনেতা লেখেন, ফেসবুক মারফত জানতে পারলাম, কবি জসীম উদ্‌দীন হল ছাত্রদলের আহ্বায়ক থেকে সাময়িক অব্যাহতি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির।

পোস্টের শেষে তিনি লেখেন, আমি এ দলের একজন কর্মী। এতটুকু পরিচয়ই আমার জন‍্য প্রচণ্ড গর্বের, আলহামদুলিল্লাহ।

