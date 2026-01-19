শাকসু নির্বাচন
নিরাপত্তার বলয়ে ঢাকা থাকবে ক্যাম্পাস, প্রস্তুত প্রক্টরিয়াল বডি
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে প্রক্টরিয়াল বডি। নির্বাচনের আগে ও পরে ক্যাম্পাসের নিরাপত্তায় বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে প্রক্টর অফিস।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) রাতে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে বিষয়গুলো তুলে ধরেন প্রক্টর অধ্যাপক মোখলেছুর রহমান। শাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রক্টরিয়াল বডির প্রস্তুতির অংশ হিসেবে যা যা থাকছে।
মোতায়েন থাকবে ৩০০ শতাধিক পুলিশ ১৯ জানুয়ারি বিকেল ৪টা থেকে ফলাফল প্রকাশের আগ পর্যন্ত ক্যাম্পাসের প্রধান ফটক, শাহপরাণ হল, ছাত্রী হল পকেট গেট ও গোল চত্বরে ১০জন করে প্রয়োজনে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন থাকবে। এছাড়া প্রতিটি ভোট কেন্দ্র ও আবাসিক হলে পাঁচজন করে সহ ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সর্বমোট তিন শতাধিক পুলিশ মোতায়েন করা হবে।
স্টিকারযুক্ত গাড়ি ছাড়া সব ধরনের যানবাহনে নিষেধাজ্ঞা ক্যাম্পাসের ভেতরে কোনো বহিরাগত ইজিবাইক, টমটম, রিকশা ও মোটরসাইকেলসহ সব ধরনের যানবাহনের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকবে। তবে শিক্ষক ও সাংবাদিকদের নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত স্টিকারযুক্ত গাড়ি ও বাইসাইকেল প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। গাড়িগুলো ক্যাম্পাসের হ্যান্ডবল গ্রাউন্ডে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া অবকাঠামোর কাজে চলাচলকারী গাড়িগুলো বন্ধ থাকবে।
আইডিকার্ড ছাড়া প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা, যাতায়াতে সুবিধার্থে চলবে শাটল বাস ভোটারদের ক্যাম্পাসে প্রবেশের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইডিকার্ড প্রদর্শন করতে হবে। আবাসিক হলের শিক্ষার্থীদের জন্য হল গেটে এ ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া নির্বাচনের দিন ভোটার ও নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের চলাচলের সুবিধার্থে ক্যাম্পাসের বাইরে নিয়মিত বাস সার্ভিস ও অভ্যন্তরে শাটল সার্ভিস প্রদান করা হবে। এজন্য নির্বাচন সংশ্লিষ্ট শিক্ষক কর্মকর্তাদের নিজস্ব যানবাহনে নিরুৎসাহিত করেছে প্রক্টর অফিস।
আবাসিক হলগুলোতে চলবে তল্লাশি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা মোকাবিলায় সোমবার নির্বাচনের আগের দিন রাতে আবাসিক হলে তল্লাশি চালাবে হল কর্তৃপক্ষ। বৈধ ছাত্রের বাইরে কেউ আবাসিক হলগুলোতে অবস্থান করলে তাকে হল থেকে বের করে দেবেন। হল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে প্রক্টরিয়াল বডির সহায়তা নিতে পারবেন।
বন্ধ থাকবে ভাসমান দোকান, সীমিত থাকবে ব্যাংকিং সেবা কেন্দ্রীয় কাফেটেরিয়া, ফুডকোর্ট ও বি বিল্ডিংয়ের টং ছাড়া ক্যাম্পাসের বাকি ভাসমান ও টং দোকানগুলো বন্ধ থাকবে। কাফেটেরিয়া ও খোলা থাকা দোকানগুলোতে যারা কাজ করবেন তাদের প্রবেশের সুবিধার্থে পাসকার্ড প্রদান করা হবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী কার্ড বহনকারী হবেন, শুধু তারাই ব্যাংকিং সেবা নিতে পারবেন, বাইরের কাউকে এ সেবা প্রদান করা হবে না।
প্রস্তুত থাকবে সেনাবাহিনী, ফায়ারসার্ভিস ও মেডিকেল টিম
ক্যাম্পাসের বাইরে সেনাবাহিনীর সদস্যরা প্রস্তুত থাকবেন, প্রয়োজনে ক্যাম্পাস সংলগ্ন এলাকায় বিশৃঙ্খলা এড়াতে তাদের সহযোগিতা নেওয়া হবে। এছাড়া দুর্ঘটনা এড়াতে ফায়ারসার্ভিসের একটি টিম ও চিকিৎসা সেবা দিতে মেডিকেল টিম সর্বদা প্রস্তুত থাকবেন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি আনসার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনসিসির সদস্যরা সহযোগিতায় থাকবেন।
সার্বিক পর্যবেক্ষণে থাকবে প্রক্টরিয়াল টিম ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তায় কাজ করবেন প্রক্টরিয়াল টিমের সদস্যরা। একটি মোবাইল টিমের পাশাপাশি প্রক্টরিয়াল টিমের সদস্যরা ওয়াকিটকির মাধ্যমে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে নিয়োজিত থাকবেন। প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যদের অবগত ছাড়া আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা কোনো ধরনের অ্যাকশনে যেতে পারবে না বলে নির্দেশনা দিয়েছেন।
সার্বিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মোখলেসুর রহমান বলেন, ইশতেহার প্রকাশের পর থেকে আমরা নির্বাচন কেন্দ্রীক প্রস্তুতি শুরু করি। নিরাপদ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজনে আমরা সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সঙ্গে সমন্বয় করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা শেষ করেছি। সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে আমরা সব পক্ষের সহযোগিতা কামনা করছি।
দীর্ঘ ২৮ বছর পর মঙ্গলবার ২০ জানুয়ারি হতে যাচ্ছে শাকসু নির্বাচন। এদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি শিক্ষাভবনসহ ছয়টি কেন্দ্রের ১৭৮টি বুথে চলবে ভোটগ্রহণ। শাকসুতে ৯ হাজার অধিক ভোটার রয়েছেন।
এসএইচ জাহিদ/আরএইচ/এমএস