শাকসু নির্বাচন স্থগিত
প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে তালা, উপাচার্য অবরুদ্ধ
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যাললের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচন যথাসময়ে আয়োজনের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে তালা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। ফলে দীর্ঘ ছয় ঘণ্টাব্যাপী নিজ কার্যালয়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সাজেদুল করিম, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. ইসমাইল হোসেন ও রেজিস্ট্রার সৈয়দ ছলিম মোহাম্মদ আব্দুল কাদির।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টায় প্রশাসনিক ভবন-১-এ তালা ঝুলিয়ে দেন শিক্ষার্থীরা। পরে দুপুর সোয়া ২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক সংলগ্ন সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক অবরোধ করেন তারা।
সরেজমিনে দেখা যায়, প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলছে। নিজেদের কার্যালয়ে অবরুদ্ধ হয়ে আছেন উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ ও রেজিস্ট্রারসহ ভবনটিতে কর্মরত কর্মকর্তারা। ভবনের সামনে অবস্থান নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) শাকসু নির্বাচন আয়োজনে হাইকোর্ট থেকে স্থগিতাদেশ দেওয়ার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। পরে সড়ক থেকে সরে এসে প্রশাসন ভবনের সামনে অবস্থান নেন তারা।
