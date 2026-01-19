শাকসু নির্বাচন স্থগিত
তোপের মুখে জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের সভাপতি, ‘ভুয়া’ স্লোগান
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন স্থগিতের প্রতিবাদে চলমান আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের তোপের মুখে পড়েন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রধান ও জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের সভাপতি অধ্যাপক আশরাফ উদ্দিন। এসময় তাকে লক্ষ্য করে ‘ভুয়া ভুয়া’ স্লোগান দেওয়া হয়।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকেলে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ রায় প্রত্যাহারের দাবিতে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক অবরোধ চলাকালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটক দিয়ে বের হলে আন্দোলনরতদের তোপের মুখে পড়েন।
এসময় শিক্ষার্থীরা ‘ভুয়া ভুয়া’ ও ‘দালাল দালাল’ বলে স্লোগান দিতে থাকেন। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীদের একাংশ তাকে নিরাপদে একটি দোকানের ভেতরে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়।
এসময় অধ্যাপক আশরাফ উদ্দিন বলেন, “আমার সরাসরি ছাত্র সে, শিবির নেতা। সে মুখের সামনে এসে ‘ভুয়া ভুয়া’ বলে। আমি এটা কখনো ভাবিনি। আমার কল্পনায়ও নেই, আমার ছাত্ররা আমার সঙ্গে এরকম করবে।”
তিনি আরও বলেন, ‘আমি একা এসেছি। আমার সঙ্গে কয়েকজন ছাত্র ছিল, তারা অটোতে বসে আছে। এটা নিয়ে আমি মোটেও চিন্তিত না।’
এর আগে শাকসু নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী মমিনুর রশিদ শুভর করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে চার সপ্তাহের জন্য নির্বাচন স্থগিত করেন উচ্চ আদালত। তবে রিটের শুনানির আগেই দুপুর ২টা থেকে শাবিপ্রবি মূল ফটকের সামনে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক অবরোধ করে রাখেন শিক্ষার্থীরা। বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত সড়ক অবরোধের কারণে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে শিক্ষার্থীরা সড়ক থেকে সরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনের সামনে যান।
