ঢাবির ‘বি’ ইউনিটে ৯৩ শতাংশই ফেল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষার কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪টার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইটে এ ফল প্রকাশ করা হয়।
প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, এ বছর বি ইউনিটে ভয়াবহ ভরাডুবি ঘটেছে। মোট পরীক্ষার্থীর প্রায় ৯৩ শতাংশই উত্তীর্ণ হতে পারেননি। পাসের হার দাঁড়িয়েছে মাত্র ৭.২৯ শতাংশ।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক ভর্তি পরীক্ষায় মোট ১ লাখ ৭ হাজার ৭১২ জন শিক্ষার্থী আবেদন করেছিলেন। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নেন ১ লাখ ৩ হাজার ৬১১ জন পরীক্ষার্থী।
আরও পড়ুন
ঢাবির ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ
পরীক্ষায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র ৭ হাজার ৫৫৩ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন, যা মোট পরীক্ষার্থীর ৭.২৯ শতাংশ। অর্থাৎ এই ইউনিটে প্রায় ৯৩ শতাংশ পরীক্ষার্থীই ফেল করেছেন।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট মূলত মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য হলেও এ বছর বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা থেকেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন।
এফএআর/বিএ