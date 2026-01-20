ঢাবির ‘বি’ ইউনিটে তিন বিভাগে প্রথম যারা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের প্রথম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪টার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা বিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
প্রকাশিত ফল অনুযায়ী, এ বছর এই ইউনিটে মানবিক শাখা থেকে প্রথমস্থান অর্জন করেছেন মধুপুর শহীদ স্মৃতি হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী মোহাম্মদ শাহারিয়ার শিমুল। বিজ্ঞান শাখা থেকে প্রথম হয়েছেন আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক সম্পন্ন করা শিক্ষার্থী রিফাত আল রাফি। এছাড়া বাণিজ্য শাখা থেকে প্রথমস্থান অধিকার করেছেন রাজশাহী কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করা শিক্ষার্থী মোহাম্মদ আবির আহমেদ রেহান।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে, কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত ওয়েবসাইটে লগইন করে অথবা প্রবেশপত্রে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুসারে এসএমএসের মাধ্যমে নিজ নিজ ফলাফল জানতে পারবেন।
ঢাবির কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটে ২ হাজার ৯৩৪টি (বিজ্ঞান-৯৬২, ব্যবসায় শিক্ষা-২৭৮, মানবিক-১৬৯৪) আসনে ভর্তির জন্য ১ লাখ তিন হাজার ৬১১ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেন। শাখা অনুযায়ী তিনটি পৃথক ফলাফল (মেধাক্রম অনুযায়ী) প্রকাশ করা হয়েছে।
ফলাফল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে লগইন করে দেখা যাবে। তাছাড়া আবেদনকারীরা যে কোনো মোবাইল অপারেটর থেকে DU ALS টাইপ করে ১৬৩২১ নম্বরে পাঠালে ফিরতি এসএমএসের মাধ্যমে ফলাফল জানা যাবে।
