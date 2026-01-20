  2. ক্যাম্পাস

দলীয় কর্মসূচিতে অনুপস্থিত থাকায় জাবি ছাত্রদলের ৩৩ জনকে শোকজ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০২ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক কর্মসূচিতে অনুপস্থিত থাকায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) শাখা ছাত্রদলের ১০টি হলের বিভিন্ন পর্যায়ের ৩৩ নেতাকর্মীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক আব্দুল্লাহ অন্তর সই করা পৃথক পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে শোকজের বিষয়টি জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, ১৮ ও ১৯ জানুয়ারি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের পূর্বঘোষিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক কর্মসূচিতে সব দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক থাকা সত্ত্বেও জাবি ছাত্রদলের উল্লেখিত ৩৩ জন নেতাকর্মী অনুপস্থিত থাকায় তাদের শোকজ করা হয়েছে।

শোকজপ্রাপ্ত নেতাকর্মীরা হলেন মীর মশাররফ হোসেন হল শাখার সভাপতি শেখ সাদী, সিনিয়র সহ-সভাপতি আরশাদ হাবিব বিশাল এবং সাধারণ সম্পাদক সোহাগ আহমেদ; শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক হলের সভাপতি সাইফ বিন মাহবুব, সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল রোমান এবং সাংগঠনিক সম্পাদক ইমন মোল্লা; শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আবিদ হাসান এবং সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুর রহমান শুভ; আল বেরুনী হলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব, সিনিয়র সহ-সভাপতি সৈয়দ শাহ সাফায়েত ও সাধারণ সম্পাদক মিনহাজুল ইসলামসহ আটজন; শহীদ সালাম বরকত হলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান হিরণ এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল হাসান রাকিব; জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলের সভাপতি মেহেদী হাসান ইমন, সিনিয়র সহ-সভাপতি সাব্বির আহমেদ, সহ-সভাপতি এ এম রাফিদ উল্লাহ এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইরতিজা আলম হাসিন; আ ফ ম কামাল উদ্দিন হলের সভাপতি ফাহাদুর রহমান ভূঁইয়া শোভন, সাধারণ সম্পাদক রিফাত হোসেনসহ পাঁচজন; শহীদ রফিক জব্বার হলের সভাপতি জাহিদ খান, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জীবেশ পান্ডে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক তানজিম হোসেন; নবাব সলিমুল্লাহ হলের সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহমেদ রিমন, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইমরান নাজিজ এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আকাশ মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান।

শাকসু নির্বাচন ও নির্বাচন ভবন ঘেরাওয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও সাংগঠনিক কর্মসূচিতে এসব নেতাকর্মীর উপস্থিতি বাধ্যতামূলক থাকা সত্ত্বেও তারা কোনো পূর্ব অনুমতি ছাড়াই অনুপস্থিত ছিলেন। এটি দলীয় শৃঙ্খলার চরম লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করা হয়েছে শোকজ নোটিশে।

অভিযুক্তদের আগামী দুই কার্যদিবসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার দপ্তর ও সহ-দপ্তর সম্পাদকের কাছে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

