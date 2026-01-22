জবিতে তামাকবিরোধী শোভাযাত্রা
‘তামাক পণ্য বর্জন করি, তামাক মুক্ত ক্যাম্পাস গড়ি'’স্লোগানকে সামনে রেখে তামাকবিরোধী শোভাযাত্রা করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) অ্যান্টি টোব্যাকো ক্লাব। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বেলা দেড়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে আবার মুক্ত মঞ্চের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে এ শোভাযাত্রা শেষ হয়।
সমাবেশে জবি অ্যান্টি টোব্যাকো ক্লাবের সভাপতি মোহাম্মাদ ইয়াসিন ইসলাম বলেন, যে তামাক গ্রহণ করে তার থেকে যে তার পাশে থাকে সে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আমরা প্রশাসনের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারপাশের এলাকায় তামাক জাতীয় পণ্য বিক্রয় কেন্দ্র সরিয়ে ফেলার আহ্বান জানাচ্ছি।
ক্লাবের উপদেষ্টা ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, জবি অ্যান্টি টোব্যাকো ক্লাব আয়োজিত এ তামাকবিরোধী সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তামাক মানুষের জীবনের সুস্বাস্থ্যকে ব্যাহত করে। আমরা জবিকে ধূমপান ও তামাকমুক্ত ক্যাম্পাস হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। অ্যান্টি টোব্যাকো ক্লাবের প্রত্যেক সদস্য তামাকের বিরুদ্ধে অ্যাম্বাসাডর হিসেবে কাজ করবে এ প্রত্যাশা করি।
তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের ৩৫ শতাংশ মানুষ ধূমপানে আসক্ত এবং প্রতিবছর ৬১ হাজার মানুষ তামাকজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করে। বেশিরভাগ মানুষ অসংক্রামক রোগের কারণে মৃত্যুবরণ করে আর এর অন্যতম কারণ হলো তামাক। আমরা সবার জায়গা থেকে তামাকবিরোধী কার্যক্রম করে যাব।
কর্মসূচিতে অ্যান্টি টোব্যাকো ক্লাবের সব সদস্যসহ শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
