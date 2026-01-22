  2. ক্যাম্পাস

ঢাবিতে ফুল উৎসব

‘ফুলে ফুলে সজ্জিত হোক দূষিত নগরী ঢাকা’

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২২ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল প্রাঙ্গণে আয়োজিত ফুল উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান/ছবি: সংগৃহীত

‘ফুলে ফুলে সজ্জিত হোক দূষিত নগরী ঢাকা’ প্রতিপাদ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কার্জন হল প্রাঙ্গণে ফুল উৎসব হয়েছে। আরবরিকালচার সেন্টারের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ সংসদ, বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ইকোলজিক্যাল রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ, বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটি, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, বাংলাদেশ গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) এই উৎসব আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা করে।

আরবরিকালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আসফাক আহমদ, ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম এবং বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. আজিজুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ফুল উৎসব আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এ ধরনের আয়োজন মানুষের মনকে প্রশান্ত করে।

প্রকৃতি পরিচর্যার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

ফুল উৎসব উপলক্ষ্যে কার্জন হল এলাকায় র্যালি বের করা হয়। পরে ফুল বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী নুর এ মেহনাজ সিনহা প্রথম, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী আলো আক্তার দ্বিতীয় এবং ক্রিমিনোলজি বিভাগের শিক্ষার্থী মাসতুরা মাহজাবিন তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

