জবি প্রশাসনিক ভবন অবরুদ্ধ, কার্যক্রম স্থগিতের ঘোষণা
বিশেষ বৃত্তির দাবিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ২০তম ব্যাচের (২০২৪–২৫ শিক্ষাবর্ষ) শিক্ষার্থীদের প্রশাসনিক ভবন অবরুদ্ধ করে অবস্থান কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে সব ধরনের কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডি।
আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সকাল ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. তাজাম্মুল হক নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে এক পোস্টে এ সিদ্ধান্তের কথা জানান।
তিনি লেখেন, কোনো ধরনের পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই অযৌক্তিকভাবে প্রশাসনিক ভবন অবরুদ্ধ করে রাখায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত তারা সব ধরনের কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
আরও লেখেন, এ কারণে শিক্ষার্থীদের যে সাময়িক বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, সে জন্য প্রক্টরিয়াল বডি দুঃখপ্রকাশ করছে।
বিশেষ বৃত্তির দাবিতে গত রোববার সকাল ১০টা থেকে ২০তম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেন। ১২টার দিকে আন্দোলনকারীরা ভবনের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেন। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সাবিনা শারমীন টানা প্রায় ২২ ঘণ্টা প্রশাসনিক ভবনের ভেতরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন।
এসএনআর