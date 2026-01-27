বেরোবি
জামায়াতের পর্দা করা নারী কর্মীদের ‘ভূত’ বলে কটাক্ষ ছাত্রদল নেতার
জামায়াতে ইসলামীর নারী কর্মীদের পোশাক ও পর্দা নিয়ে কটূক্তি করেছেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) শাখা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি তুহিন রানা। নারী কর্মীদের ‘ভূতের’ সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয় শাখা শিবির সভাপতি এম সুমন সরকারের করা ফেসবুক পোস্টে ছাত্রদল সহ-ভাপতি তুহিন রানা কটূক্তি করেন।
সম্প্রতি ‘জামায়াতে নারীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে নারী জামায়াতের মহাসমাবেশ’ শীর্ষক একটি সংবাদ শাখা শিবির সভাপতি তার ফেসবুক ওয়ালে শেয়ার করেন। সেখানে কমেন্টে তুহিন রানা লেখেন, ‘ওই সমস্ত মহিলাদের দেখলে ভয়ও লাগে, কালো রঙের পোশাক। কেমন জানি ভূতের মতো। নারীদের দিয়ে প্রচারণা করার প্রবণতা এত কেন?’
এ বিষয়ে বেরোবি শিবিরের সভাপতি এম সুমন সরকার বলেন, “নারীদের পর্দা ও পোশাককে ‘ভূত’ বলে কটাক্ষ করা শুধু রাজনৈতিক শিষ্টাচারবিরোধী নয়, বরং এটি স্পষ্টভাবে নারীর মর্যাদা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর আঘাত। নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে হেয় করার উদ্দেশ্যেই এমন মন্তব্য করা হয়েছে।”
মন্তব্যের বিষয়ে জানতে চেয়ে শাখা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি তুহিন রানার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলে তা বন্ধ পাওয়া যায়।
বেরোবি ছাত্রদল সভাপতি ইয়ামিন ইসলাম বলেন, ‘এ বিষয়ে আমি এখনো কিছু জানি না। আমাদের সংগঠন সব সময় নারীদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করে ৷ তিনি যদি কোনো মন্তব্য করে থাকেন, তাহলে সেটি তার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়।’
