জবির ‘বি’ ইউনিট
প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে না পারা শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) কলা ও আইন অনুষদে (‘বি’ ইউনিট) স্নাতক সম্মান প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে না পারা পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা নিতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার ( ২৯ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন খ্রীষ্টিন রিচার্ডসন গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, বিভিন্ন কারিগরি বা ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে যেসব শিক্ষার্থী প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারেননি, তাদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণে কোনো বাধা থাকবে না। নামের তালিকা যাচাই করে এসব শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
ডিন আরও জানান, প্রবেশপত্র বিহীন পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা হবে। এগুলো পৃথক খামে রেখে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই শেষে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
শুক্রবার ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। এতে ৭৮৫টি আসনের বিপরীতে ৭৯ হাজার ৮০৭ জন আবেদন করেছেন। প্রতি আসনে লড়বেন ১০২ জন।
পরীক্ষা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট ১৩টি কেন্দ্রে হবে। মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় ৭২ নম্বর এমসিকিউ ও বাকি ১৮ নম্বর থাকবে এসএসসি (সমমান) ও এইচএসসি (সমমান) ফলাফলের ওপর। ‘বি’ ইউনিটে ইংরেজি, বাংলা ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রশ্ন আসবে।
