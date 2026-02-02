ঢাবি শিক্ষার্থীদের জন্য কুমিল্লা রুটে বাস সার্ভিস চালু করলো ডাকসু

ঢাবি শিক্ষার্থীদের জন্য কুমিল্লা রুটে বাস সার্ভিস চালু করলো ডাকসু
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন সেক্টরে নতুন সংযোজন হিসেবে ক্যাম্পাস-কুমিল্লা রুটে সাপ্তাহিক ট্রিপ চালু করা হয়েছে।
রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মল চত্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যাম্পাস টু কুমিল্লা রুটের সাপ্তাহিক ট্রিপের উদ্বোধন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান এবং ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম এই ট্রিপ উদ্বোধন করেন।
ডাকসু জানায়, নতুন এই পরিবহন সেবা চালুর ফলে কুমিল্লা অঞ্চলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যাতায়াত আরও সহজ, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী হবে। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বাসটি প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে কুমিল্লার উদ্দেশে ছেড়ে যাবে। প্রতি রোববার সকালে কুমিল্লা থেকে ছেড়ে বাসটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পৌঁছাবে।
ডাকসুর ছাত্র পরিবহন সম্পাদক আসিফ আব্দুল্লাহর সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক এ বি জুবায়ের, পরিবহন ম্যানেজার মো. কামরুল হাসান, শিক্ষার্থীসহ অন্যান্যরা।
সূর্যসেন হলের সাহিত্য সম্পাদক মাহবুবুর রহমান বলেন, দীর্ঘদিন ধরে কুমিল্লা রুটে বাসের জন্য শিক্ষার্থীদের যে প্রতীক্ষা ছিল, তা অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং ডাকসুর আন্তরিক উদ্যোগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। দীর্ঘ ১০ থেকে ১২ বছর ধরে চলমান এই আন্দোলন এবং দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আজ শিক্ষার্থীরা তার ফল ভোগ করতে পারবেন। এটি বর্তমান ডাকসুর দায়বদ্ধতা ও কার্যক্রমের প্রমাণ।
আরও পড়ুন
একটি দল বাংলাদেশে গণতন্ত্র চায় না, মাফিয়াতন্ত্র চায়: সাদিক কায়েম
পদত্যাগ করছেন না ডাকসুর সর্বমিত্র চাকমা
ডাকসুর ছাত্র পরিবহন সম্পাদক আসিফ আব্দুল্লাহ বলেন, শিক্ষার্থীদের যাতায়াত সুবিধা নিশ্চিত করাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। নির্বাচনি ইশতেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ধাপে ধাপে পরিবহন সেবার সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবি অনুযায়ী ভবিষ্যতে আরও নতুন রুট চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। এর আগে শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ডাকসুর উদ্যোগে সন্ধ্যার বাস ট্রিপ চালু করা হয়েছে। যার সুফল এখন আমাদের শিক্ষার্থী ভাই-বোনেরা পাচ্ছেন।
এসময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, ইউজিসি চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।
পরিবহন ম্যানেজার মো. কামরুল হাসান বলেন, কুমিল্লা রুটে বাস চালুর সম্পূর্ণ অবদান রেখেছে ডাকসু। দীর্ঘদিন শিক্ষার্থীদের এই দাবি থাকলেও পূর্বের সীমিত রিসোর্স এবং সীমাবদ্ধতার কারণে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। বর্তমান ডাকসু শিক্ষার্থীদের কমিটমেন্ট পূরণ করতে আলাদা ফান্ড এসেছে এবং ডাকসুর প্রাণপণ চেষ্টায় আজ এটি সফল হয়েছে।
ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম বলেন, ডাকসু কোনো রাজনৈতিক বা স্বতন্ত্র প্ল্যাটফর্ম নয়, এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০ হাজার শিক্ষার্থী এবং দেশের নাগরিকদের প্রত্যাশার প্রতিফলন হিসেবে দায়িত্বশীলভাবে কাজ করে। শিক্ষার্থীদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি শুধু বাস্তবায়িত নয়, বরং এর চেয়েও বহুগুণ বেশি কার্যক্রম সম্পন্ন করবে ডাকসু। এরই মধ্যে গত চার মাসে ডাকসু দেখিয়েছে কীভাবে শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়, ট্রান্সপারেন্সি ও অ্যাকাউন্টেবিলিটি নিশ্চিত করতে হয়।
উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান বলেন, কুমিল্লা রুটে বাস চালু হওয়া শুধুমাত্র একটি পরিবহন সেবা নয়, এটি ডাকসুর উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই কাজের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার সুদৃঢ় উদাহরণ স্থাপন করছে।
এফএআর/কেএসআর