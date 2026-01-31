জবির ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিতি ৮৪.৭২ শতাংশ 

জবির ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিতি ৮৪.৭২ শতাংশ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ‘বি’ ইউনিটের (কলা ও আইন অনুষদ) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ৭৯ হাজার ৮০৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৬৭ হাজার ৬১৫ জন ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেন। পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ৮৪ দশমিক ৭২ শতাংশ।
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ সারা দেশে শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে তিনটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত ১৩টি কেন্দ্রে একযোগে এই পরীক্ষা সম্পন্ন হয়।
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট ১৩টি কেন্দ্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজধানী ঢাকার কে এল জুবিলি হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ এবং ঢাকার বাইরে ৩টি বিভাগীয় শহরের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার বাইরে বিভাগীয় শহরের কেন্দ্রগুলো হলো- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন খ্রীষ্টিন রিচার্ডসন বলেন, এ বছর ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় কলা ও আইন অনুষদের ৭৮৫ আসনের বিপরীতে মোট ৭৯ হাজার ৮০৮ জন পরীক্ষার্থী আবেদন করেন। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন ৬৭ হাজার ৬১৫ জন শিক্ষার্থী। উপস্থিতির হার ছিল ৮৪ দশমিক ৭২ শতাংশ।
ভর্তি পরীক্ষা চলাকালীন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম জবি কেন্দ্রের বিভিন্ন হল পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি পরীক্ষার সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন এবং পরীক্ষার্থীদের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে খোঁজখবর নেন।
পরিদর্শন শেষে উপাচার্য আরও বলেন, আগামী ২ ফেব্রুয়ারি ‘বি’ ইউনিটের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে। এরপর ১৯ এপ্রিল প্রথম বর্ষের (২০২৫-২৬) ক্লাস শুরু করতে পারবো বলে আমরা আশাবাদী।
পরিদর্শনকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রইছ উদ্দীন, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আঞ্জুমান আরা বানু, আইন অনুষদের ডিন খ্রীষ্টিন রিচার্ডসন, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মঞ্জুর মুর্শেদ ভূঁইয়াসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।
