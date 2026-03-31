গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষায় বাণিজ্য বিভাগে প্রথম হয়েছেন যশোরের ঐশী

গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষায় বাণিজ্য বিভাগে প্রথম হয়েছেন যশোরের ঐশী
গুচ্ছভুক্ত ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক প্রথম বর্ষের ‘সি’ ইউনিটের (বাণিজ্য) ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন যশোরের মাইকেল মধুসূদন কলেজ থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ফারহানা সুলতানা ঐশী। তিনি ভর্তি পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের মধ্যে ৮৫ নম্বর পেয়েছেন।
সোমবার (৩০ মার্চ) ভর্তি পরীক্ষার কোর কমিটির সচিব ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মনজুরুল হক এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে ২৯ মার্চ রাতে ‘সি’ ইউনিটের ফল প্রকাশ করা হয়।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এবার গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সি’ ইউনিটে ভর্তির জন্য মোট ২৫ হাজার ২১৬ জন আবেদন করেন। তাদের মধ্যে ১৯ হাজার ৬০৬ জন পরীক্ষায় অংশ নেন এবং ১২ হাজার ৯৭৮ জন পরীক্ষার্থী ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করেছেন। প্রথম স্থান অর্জন করা ফারহানা সুলতানা ঐশী যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (যবিপ্রবি) কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন।
এদিকে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে গুচ্ছভুক্ত দেশের ২০টি সাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (জিএসটি) বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ২ লাখ ৮৪ হাজার ৪৮০ জন ভর্তি-ইচ্ছুক আবেদন করেছেন। তাদের মধ্যে ‘এ’ ইউনিটে (বিজ্ঞান বিভাগ) আবেদন করেছেন ১ লাখ ৬৬ হাজার ২৪০ জন এবং ‘বি’ ইউনিটে (মানবিক বিভাগ) ৯৩ হাজার ১৫৮ জন। আগামী ৩ এপ্রিল ‘বি’ ইউনিট (মানবিক) এবং ১০ এপ্রিল ‘এ’ ইউনিট (বিজ্ঞান) ও আর্কিটেকচারের ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
জিএসটি গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইলের মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি, নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়, জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়।
ইরফান উল্লাহ/এনএইচআর/এএসএম