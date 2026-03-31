গাজীপুরে তিনদিনে হামে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ২৭ শিশু

গাজীপুরে তিনদিনে হামে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ২৭ শিশু
হামে আক্রান্ত হয়ে ২৭ জন শিশু গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। গত তিনদিনে এসব শিশু হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
হাসপাতালের পরিসংখ্যান বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, হাসপাতালের ১০ তলায় শিশু ওয়ার্ডে গত তিনদিনে ২৭ জন রোগী ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন। হামে আক্রান্ত শিশুরা গাজীপুরের বিভিন্ন এলাকা হতে এসে ভর্তি রয়েছে। গত শনিবার ৬ জন, রোববার ৭ জন, সোমবার ৯ জন ভর্তি হয়েছে৷ এদের মধ্যে গাজীপুর সদর উপজেলা থেকে ৭ জন, সিটি করেপোরেশন থেকে ৬ জন, কালীগঞ্জ, শ্রীপুর ও কালিয়াকৈর থেকে ৩ জন করে রোগী ভর্তি রয়েছে। এছাড়া আজ সকালে আরও ৫ জন শিশুকে ভর্তি করা হয়েছে হয়েছে।
হাসপাতালে ভর্তি শিশুদের স্বজনরা জানান, কয়েক দিন ধরে জ্বর, শরীরে লালচে ফুসকুড়ি ও দুর্বলতা দেখা দেওয়ার পর তাদের হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।
কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর থেকে আসা এক শিশুর মা সালেহা বেগম বলেন, প্রথমে জ্বর ছিল, পরে সারা শরীরে দানা বের হয়। স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা করিয়েও অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করেছি। এখন চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে আছে, একটু ভালো আছে।
অপর এক শিশুর বাবা আব্দুল মালেক বলেন, দুই-তিন দিন ধরে জ্বর কমছিল না। পরে শরীরে ফুসকুড়ি দেখা দিলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসি। এখানে ভর্তি করার পর ডাক্তাররা নিয়মিত দেখছেন।
হাসপাতালের পরিচালক মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, গত তিনদিনে হামে আক্রান্ত ২৭ জন শিশু ভর্তি হয়েছে। তাদের হাসপাতালে রেখে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, শিশুদের অপুষ্টি থেকে দূরে রাখা ও হামে আক্রান্তদের অন্যদের থেকে আলাদা রাখার বিষয়ে অভিভাবকদের সতর্ক থাকতে হবে।
মো. আমিনুল ইসলাম/এমএন/এএসএম