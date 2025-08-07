  2. দেশজুড়ে

বসার জায়গা নিয়ে দ্বন্দ্ব

এক হকারের ঘুসিতে প্রাণ গেলো আরেক হকারের

জেলা প্রতিনিধি নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৬:১৫ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
নারায়ণগঞ্জ শহরে ফুটপাতে বসা নিয়ে বিরোধের জের এক হকারের মারধরে ইমান নামে আরেক হকারের মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকালে শহরের উকিলপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ইমান সিদ্ধিরগঞ্জ থানার জালকুড়ি এলাকার মৃত লুৎফর রহমানের ছেলে। তিনি ফুটপাতে মেহেদি পাতা ও ফুল বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

নিহতের স্ত্রী রোকেয়া বেগমের ভাষ্যমতে, গত কয়েকদিন ধরে আফজাল নামের এক হকার নেতা ইমানের জায়গায় গাউছ নামের আরেক হকারকে বসানোর চেষ্টা করছিলেন। আজ সকালে মেহেদি পাতা বিক্রি করার সময় হঠাৎ গাউছ এসে ইমানের কাছ থেকে মেহেদি পাতার ডালা ফেলে দেন। এ নিয়ে কথা-কাটাকাটি হলে ইমানকে ঘুসি মারেন গাউস। এতে সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আশপাশের লোকজন তাকে উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জের খানপুর ৩০০ শয্যা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বিনয় বাড়ৈ বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটকের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় পরিবার হত্যা মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

