তীব্র স্রোতে ভেঙে পড়লো ঘাট, পাটুরিয়া-দৌলতদিয়ায় লঞ্চ চলাচল বন্ধ

তীব্র স্রোতে ভেঙে পড়লো ঘাট, পাটুরিয়া-দৌলতদিয়ায় লঞ্চ চলাচল বন্ধ
পদ্মায় স্রোতের মুখে ফের ভেঙে পড়লো পাটুরিয়ার অস্থায়ী লঞ্চঘাট। এতে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া রুটে ২১ জেলার সঙ্গে লঞ্চ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।
মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার পাটুরিয়ার স্থায়ী লঞ্চঘাট বিলীন হওয়ার পর অস্থায়ীভাবে লঞ্চ সার্ভিস স্থানান্তর করা হয়েছিল ২ নম্বর ফেরিঘাটে। প্রবল স্রোতের কারণে ওই ফেরিঘাটের পল্টুনের নিচ থেকে মাটি সরে যাওয়ায় শুক্রবার (৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় লঞ্চ চলাচল বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।
লঞ্চ চলাচল বন্ধের বিষয়টি নিশ্চিত করে পাটুরিয়া লঞ্চঘাটের ম্যানেজার পান্না লাল নন্দী বলেন, মঙ্গলবার বিকেলে লঞ্চগুলোকে পাশের ২ নম্বর ফেরিঘাটের পল্টুনে সরিয়ে রাখা হয়। সেখান থেকেই কোনো রকমে যাত্রী ওঠানামা করানো হচ্ছিল। শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে সেই ঘাটের একটি র্যাম্পের তার ছিঁড়ে যায়। আর একটি র্যাম্পের নিচ থেকে মাটি সরে গেছে। যেকোনো সময় এটার তারও ছিঁড়ে যাবে। তাই ঝুঁকি এড়াতে আমরা লঞ্চগুলোকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছি। বর্তমানে এই নৌপথে লঞ্চ চলাচল সাময়িক বন্ধ রয়েছে।
এর আগে, মঙ্গলবার দুপুরে পদ্মার প্রবল স্রোতে পাটুরিয়া স্থায়ী লঞ্চঘাটের একটি জেটি নদীতে ধসে পড়ে এবং অপর আরেকটি জেটি ঝুঁকিতে পড়ে। পরে জরুরি ভিত্তিতে লঞ্চগুলো ২ নম্বর ফেরিঘাটের পল্টুনে সরিয়ে সীমিত আকারে যাত্রী ওঠানামা চললেও তা ভেঙে পড়ে।
তবে লঞ্চ চলাচল স্বাভাবিক করতে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষ ১ নম্বর ফেরিঘাট দিয়ে যাত্রী ওঠানামা করার জন্য অস্থায়ী জায়গা প্রস্তুতে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন বিআইডব্লিউটিএর নির্বাহী প্রকৌশলী নেপাল দে নাথ।
