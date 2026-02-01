প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে কানাডার অভিনন্দন
বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, তার মন্ত্রিসভা এবং শপথ নেওয়া সব নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়েছে কানাডা।
বুধবার রাতে ঢাকায় অবস্থিত কানাডা হাইকমিশনের ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এ অভিনন্দন জানানো হয়।
পোস্টে বলা হয়, নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ ও দায়িত্বভার গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশা করছে কানাডা।
একই সঙ্গে দুই দেশের অভিন্ন অগ্রাধিকারভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে একসঙ্গে কাজ অব্যাহত রাখার প্রত্যাশার কথাও জানিয়েছে কানাডা।
