নৌকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ একজনের মৃত্যু

নৌকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ একজনের মৃত্যু
লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে নৌকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ জেলে আমজাদ হোসেনের (৪২) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে।
শনিবার (৯ আগস্ট) রাতে জাতীয় বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। রোববার (১০ আগস্ট) দুপুরে রামগতি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
নিহত আমজাদ রায়পুর উপজেলার চরবংশী এলাকার সৈয়দ আহমদের ছেলে। তিনি পেশায় জেলে ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রামগতি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের সামনে বয়ারচর ব্রিজঘাট এলাকায় নৌকায় রান্না করার সময় হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডারটি বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনার সময় নৌকায় ৫ জন জেলে ছিলেন। এরমধ্যে একজন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বাকি চারজন দগ্ধ হন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আমজাদ মারা যান।
দগ্ধ অন্যরা হলেন- আবুল খায়ের (৪০), গণি খাঁ (৪৫) ও ফারুক হোসেন (৩৯)। তারা রায়পুর উপজেলার চরবংশী এলাকার বাসিন্দা ও পেশায় জেলে। তারাও জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে ভর্তি রয়েছেন বলে জানা গেছে।
রামগতি থানার ওসি কবির হোসেন বলেন, চিকিৎসাধীন অবস্থায় আমজাদ নামে একজন মারা গেছেন। অন্য তিনজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। এরমধ্যে ফারুকের ৪৫ শতাংশ, খায়েরের ৩৫ শতাংশ ও গণির ৫০ শতাংশ শরীর পুড়ে দগ্ধ হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।
কাজল কায়েস/এফএ/এমএস