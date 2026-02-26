  2. দেশজুড়ে

সড়কে প্রকাশ্যে চাঁদাবাজি, নগদ অর্থ ও ভুয়া রসিদসহ আটক ১১

প্রকাশিত: ০৭:৪২ পিএম, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
কুমিল্লার বুড়িচংয়ের নিমসার কাঁচাবাজার এলাকায় সড়কের ওপর প্রকাশ্যে চাঁদাবাজির অভিযোগে ১১ জনকে আটক করেছে পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে নগদ টাকা ও টোল আদায়ের ভুয়া রসিদ বই জব্দ করা হয়।

বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে আটকদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

পুলিশ সূত্র জানায়, নিমসার এলাকার বৃহৎ কাঁচাবাজারে দীর্ঘদিন ধরে দূর-দূরান্ত থেকে আসা পণ্যবাহী ট্রাক, লেগুনা, ছোট গাড়ি ও অটোরিকশা থেকে টোলের নামে চাঁদা আদায় করা হচ্ছিল। বিষয়টি নিয়ে একাধিক অভিযোগ পাওয়ার পর গোয়েন্দা নজরদারি শুরু করে পুলিশ। বুধবার রাতে মহাসড়কের ওপর সরাসরি চাঁদা আদায়ের সময় অভিযান চালিয়ে ১১ জনকে হাতেনাতে আটক করা হয়।

অভিযানে উদ্ধার হওয়া রসিদ বই ঘেঁটে দেখা যায়, ট্রাকপ্রতি ১ হাজার ৭০০ টাকা, লেগুনা থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকা, ছোট গাড়ি থেকে ১ হাজার টাকা এবং কাঁচামালবাহী অটোরিকশা থেকে ১০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছিল। কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও ১ হাজার ৭০০ থেকে ১ হাজার ৮০০ টাকা পর্যন্ত নেওয়ার প্রমাণ মিলেছে বলে দাবি পুলিশের।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেন, বাজারে পণ্য আনতে গেলে নির্ধারিত কোনো সরকারি ফি বা বৈধ ইজারা ছাড়াই বিভিন্ন অজুহাতে অর্থ আদায় করা হতো। এতে পরিবহন খরচ বেড়ে যাওয়ায় ব্যবসায়ীদের ওপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছিল।

এ বাজারে অতীতেও চাঁদাবাজির অভিযোগ ছিল বলে স্থানীয় সূত্র জানায়। খাস কালেকশনের নামে বিপুল অর্থ আদায়ের কথাও বিভিন্ন সময় আলোচনায় আসে। বর্তমান ঘটনায়ও একটি সংঘবদ্ধ চক্রের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ উঠেছে।

বুড়িচং থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফর রহমান বলেন, নিমসার কাঁচাবাজারে প্রকাশ্যে চাঁদা আদায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে ডিবি ও থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে ১১ জনকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে কুমিল্লা পুলিশ সুপার (এসপি) আনিসুজ্জামান বলেন, কুমিল্লায় কোনো ধরনের চাঁদাবাজি বরদাস্ত করা হবে না। এ ধরনের অপরাধ দমনে জেলা পুলিশ জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছে।

