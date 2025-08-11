ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মডেল মসজিদ পরিদর্শনে ধর্ম উপদেষ্টা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মডেল মসজিদ পরিদর্শনে ধর্ম উপদেষ্টা
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মডেল মসজিদ পরিদর্শনে গিয়ে নির্মাণে ত্রুটি পেলেন ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুরে শহরের কোর্ট রোড এলাকায় মডেল মসজিদ পরিদর্শনে যান তিনি। এসময় তিনি মসজিদের মেঝেতে অগণিত ভাঙা মার্বেল পাথর দেখতে পান। উপস্থিত মুসল্লিরা বৃষ্টি হলে মসজিদের দোতলার সামনের অংশে পানি জমে যায় বলে অভিযোগ করেন।
এসময় উপদেষ্টা বলেন, ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মডেল মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। এর কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ঠিকাদার এগুলো ঠিক করে দেবে। এ মসজিদে মাল্টিপারপাস কাজ হবে। পুরুষ এবং মহিলাদের পাশাপশি প্রতিবন্ধীদের জন্যও নামাজের ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা আশা করি এ মডেল মসজিদের মাধ্যমে সৌহার্দ্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কোণায়-কোণায় পৌঁছে যাবে।
ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা বলেন, ‘ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নির্মিত ১০টি মডেল মসজিদ নির্মাণে বড় ধরনের কোনো ক্রস মিসটেকের খবর এখনও আসেনি। ছোট-খাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। এগুলো ঠিকাদার এবং প্রকৌশলীকে ডেকে সংশোধনের ব্যবস্থা হচ্ছে।’
এসময় উপদেষ্টার সঙ্গে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দিদারুল আলম, গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী সাদ মোহাম্মদ আন্দালিব, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক মো. শাহ আলম, হেফাজতে ইসলামের মহাসচিব সাজিদুর রহমান, জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মোবারক হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/আরএইচ/এএসএম