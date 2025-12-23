তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন
ট্রেন রিজার্ভ করে টাঙ্গাইল থেকে ঢাকায় যাবেন বিএনপি নেতাকর্মীরা
দীর্ঘ ১৭ বছর পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে টাঙ্গাইলে বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। এ উপলক্ষে জেলা বিএনপি ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। প্রত্যাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে টাঙ্গাইল থেকে একটি ট্রেন রিজার্ভ করা হয়েছে। এছাড়া প্রায় ৪ শতাধিক গাড়িতে করে ২০ হাজার নেতাকর্মী যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
বিএনপির নেতাকর্মীরা জানান, আগামী ২৫ ডিসেম্বর তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে জেলার শীর্ষস্থানীয় নেতারা গত কয়েক দিন ধরে বৈঠক ও সভা করেছেন। সভায় ঢাকায় যাতায়াত, অবস্থান ও সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এতে ট্রেন রিজার্ভ এবং শতাধিক গাড়ি বহর নিয়ে ঢাকায় রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়া আগের দিকে অনেকেই গাড়ি বহর নিয়ে ঢাকায় যাবে। এতে উপজেলা থেকে শুরু করে জেলা পর্যায়ের সকল নেতাকর্মীরা ঢাকায় যাবেন।
এ ব্যাপারে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ ইকবাল জাগো নিউজকে বলেন, তারেক রহমান দেশে আসবে এতে আমরা উৎফুল্ল। ওইদিন সারাদেশ ও নেতাকর্মীরা তাকে বরণ করে নিবে৷ তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। জেলার সব উপজেলার নেতাকর্মীসহ জেলার নেতাকর্মীরা এতে অংশ নেবে। আশা করছি প্রায় ৪ শতাধিক গাড়ি ভর্তি করে নেতাকর্মীরা যাবেন। এছাড়াও বিভিন্নভাবে মাইক্রোবাস ও প্রাইভেট কারেও নেতাকর্মীরা যাবেন। মঙ্গলবার থেকেই নেতাকর্মীরা ঢাকায় যাবেন।
এ প্রসঙ্গে জেলা বিএনপির সভাপতি হাসানুজ্জামিল শাহিন জাগো নিউজকে বলেন, কেন্দ্রীয় নির্দেশে আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি। জেলা থেকে সব পর্যায়ের নেতাকর্মীরা সেখানে যাবেন। এ উপলক্ষে এরইমধ্যে টাঙ্গাইল সদর থেকে একটি ট্রেন ও শতাধিক বাস রিজার্ভ করা হয়েছে৷ তবে বেশিরভাগ নেতাকর্মীই আগের দিন ঢাকায় চলে যাবে।
