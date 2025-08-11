অস্ত্র-গুলিসহ আরাকান আর্মির সদস্যের আত্মসমর্পণ
অস্ত্র-গুলিসহ বিজিবির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহ গোষ্ঠী আরাকান আর্মির এক সদস্য।
সোমবার (১১ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উখিয়া ব্যাটালিয়নের (৬৪ বিজিবি) অধিনস্থ পালংখালী ইউপিস্থ বালুখালী বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার ৫ নম্বর বিএসপি পোস্টে তিনি আত্মসমর্পণ করেন।
এসময় তার কাছে একে ৪৭ একটি, ৫২ রাউন্ড গুলি ও দুটি ম্যাগাজিন পাওয়া যায়।
আটক ব্যক্তি নাইক্ষ্যংছড়ি গর্জবুনিয়ার চিংমং তঞ্চঙ্গ্যার ছেলে জীবন তঞ্চঙ্গ্যা (২১)।
বিজিবি-৬৪এর উখিয়া ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে কিছু সন্ত্রাসী গোষ্ঠী দেশের আইনশৃঙ্খলা অবনতির জন্য বিভিন্ন স্থানে মাদক, চোরাচালানি, অস্ত্র, গুম, খুন, অপহরণসহ নানান অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন এলাকায় এমন কোনো ধরণের ঘটনা যেন না ঘটে সেক্ষেত্রে সব আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি, টহল তৎপরতা জোরদারসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার সকালে আরাকান আর্মির এক সদস্য আত্মসমর্পণ করেন।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই সদস্যের কাছ থেকে জানা যায়, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার আশঙ্কায় মিয়ানমারের মংডু ক্যাম্প থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন তিনি। তার ভাষ্যমতে, মোট ৩০০ আরাকান আর্মির সদস্য বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে পালিয়েছেন। তারা যে কোনো সময় বাংলাদেশের ভেতরে আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করতে পারেন।
লে. কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, আটক ব্যক্তি ও উদ্ধার অস্ত্র উখিয়া থানায় মামলা করে হস্তান্তর করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
জাহাঙ্গীর আলম/জেডএইচ/এএসএম