বান্দরবান-মিয়ানমার সীমান্তে মাইন বিস্ফোরণে বন্যহাতি আহত

বান্দরবান-মিয়ানমার সীমান্তে মাইন বিস্ফোরণে বন্যহাতি আহত
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি-মিয়ানমার সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে একটি বন্যহাতি আহত হয়েছে।
সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুরে উপজেলা সদরের চাকঢালা-মিয়ানমার সীমান্তের ৪৩-৪৪ নম্বর পিলার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারের ভেতরে স্থলমাইন বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। পরে দুপুর ২টার দিকে চেরার মাঠ এলাকার ঐতাইল্ল্যা ঝিরিতে পায়ের গোড়ালি উড়ে যাওয়া রক্তাক্ত অবস্থায় আহত একটি বুনোহাতি দেখতে পাওয়া যায়। পরে স্থানীয়রা হাতিটিকে আটক করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করে।
স্থানীয় বাসিন্দা আবদুস সালাম বলেন, মাইন বিস্ফোরণে বন্যহাতির পায়ের গোড়ালি উড়ে গেছে।
তিনি আরও বলেন, খাদ্যের সন্ধানে বিভিন্ন হাতি বাংলাদেশ-মিয়ানমারের জঙ্গলে বিচরণ করে থাকে। আজও বিচরণের একপর্যায়ে ওই এলাকায় গেলে আরাকান আমির পুঁতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে ডান পাশের সামনের পায়ের গোড়ালি থেকে উড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয় হাতিটি।
নাইক্ষ্যংছড়ি বন রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. মোজাম্মেল হক সরকার বলেন, হাতিটিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
নয়ন চক্রবর্তী/জেডএইচ/এমএস