মঞ্চে স্থান না পেয়ে এনসিপি নেতার ওপর চড়াও বিএনপি নেতারা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০৮:২৮ এএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় একটি সামাজিক অনুষ্ঠানের মঞ্চে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতার স্থান হলেও বিএনপি নেতাদের স্থান না হওয়ায় ওই নেতার ওপর চড়াও হন বিএনপি নেতারা। এ নিয়ে অনুষ্ঠানস্থলে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পরে কৃষক দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম বাবুলের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং বিষয়টি মীমাংসিত হয়।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেল পাঁচটার দিকে উপজেলার আজিমনগর ইউনিয়নের পশ্চিম পাতরাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এ ঘটনা ঘটে। ‘সৎসংঘ সামাজিক উন্নয়ন সোসাইটি’ নামে একটি সামাজিক সংগঠন আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মিজানুর রহমান।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মিজানুর রহমান এবং সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি ভাঙ্গা উপজেলা জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক মো. আশরাফ হোসেনকে অনুষ্ঠান মঞ্চে বসানো হয়। কিন্তু বিএনপি নেতাদের মঞ্চের সামনের সারিতে বসানো হয়। মঞ্চে এনসিপির আহ্বায়ক থাকলেও বিএনপি নেতাদের উপেক্ষা করার অভিযোগ তুলে ক্ষুব্ধ হন নেতাকর্মীরা। বিএনপি নেতাদের মধ্যে উপজেলা বিএনপি ও কৃষক দল এবং ইউনিয়ন বিএনপি নেতারা ছিলেন।

এ ঘটনায় উপস্থিত বিএনপি নেতাকর্মীরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। এসময় ইউএনও এবং অনুষ্ঠানের আয়োজকরা উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হন। এক পর্যায়ে বিএনপি নেতারা মঞ্চে গিয়ে এনসিপির আহ্বায়কের ওপর চড়াও হন। এনসিপির আহ্বায়ককে রক্ষা করতে গিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাও দফায় দফায় বিএনপি নেতাকর্মীদের তোপের মুখে পড়েন। শুরু হয় তুমুল বাগবিতণ্ডা।

খবর পেয়ে কৃষক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম বাবুল দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তিনি বিএনপি নেতাকর্মীদের নিবৃত্ত করেন। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়।

সৎসংঘ সামাজিক উন্নয়ন সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোর্তজা বলেন, অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তবে এনসিপির নেতা কখন মঞ্চে উঠেছেন তা তার জানা নেই। বিতর্কের সৃষ্টি হলে এনসিপির ওই নেতা মঞ্চ থেকে নেমে যান।

জানতে চাইলে উপজেলা এনসিপির আহ্বায়ক মো. আশরাফ হোসেন বলেন, অনুষ্ঠানে মঞ্চে বসায় স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করেন। পরে শহীদুল ইসলাম বাবুল ঘটনাস্থলে এসে বিষয়টি মীমাংসা করে দেন।

এ ব্যাপারে ভাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি খন্দকার ইকবাল হোসেন বলেন, অনুষ্ঠান মঞ্চে এনসিপির নেতার জায়গা হলেও বিএনপি নেতাকর্মীদের মঞ্চে বসানো হয়নি, এ ঘটনায় কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি হয়।

বিষয়টি নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা(ইউএনও) মো. মিজানুর রহমান বলেন, অনুষ্ঠানে তিনিসহ কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এনসিপির উপজেলা আহ্বায়ক মঞ্চে বসায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন উপস্থিত বিএনপি নেতাকর্মীরা। পরে কেন্দ্রীয় কৃষক দল নেতা শহীদুল ইসলাম বাবুল ও খন্দকার ইকবাল হোসেনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

