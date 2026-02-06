নাহিদ ইসলাম
জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন নেতার দেশ নিয়ে কী প্ল্যান মানুষ বুঝে গেছে
এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ‘যার দেশ সম্বন্ধে কোনো ধারণা নাই। যিনি ১৬-১৭ বছর বিদেশে ছিলেন। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন নেতার দেশ নিয়ে কী প্ল্যান মানুষ বুঝে গেছে।’
শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) সকালে ঢাকা-১৯ আসনে ১১ দলীয় জোটের এমপি প্রার্থী দিলশানা পারুলের নির্বাচনি সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।
নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘কোথায় চিনিকল আছে, কোথায় নেই, কোথায় ইপিজেড আছে, কোথায় নেই- তিনি কিছুই জানেন না। অথচ তিনি বলেন, তার নাকি একটা প্ল্যান আছে! বাংলাদেশে এমন কোনো প্ল্যান বাস্তবায়ন হতে দিবো না যা দেশকে পিছিয়ে দেবে, ফ্যাসিস্টদের পুনর্বাসন করবে।’
তিনি বলেন, ‘একটি দল অনেকগুলো দলকে নিজের পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে বহুদলীয় গণতন্ত্রকে নষ্ট করে দিয়েছে। সে দলের নেতাকর্মীরা এখন হুমকি-ধমকি দিচ্ছেন।’
এসময় ওসমান হাদিসহ দেশে ঘটা সব হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি করেন নাইদ ইসলাম। পরে ঢাকা-১৯ আসনে শাপলা কলির দিলশানা পারুলের পক্ষেও ভোট চান তিনি।
সমাবেশে জামায়াতের ঢাকা জেলা আমির দেলওয়ার হোসাইন, সেক্রেটারি মাওলানা আফজাল হোসাইন, আইন সম্পাদক অ্যাডভোকেট শহিদুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
