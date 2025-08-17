নেত্রকোনা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশি যুবকের মরদেহ হস্তান্তর

নেত্রকোনা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশি যুবকের মরদেহ হস্তান্তর
ভারতের মেঘালয়ে স্থানীয়দের হাতে নিহত এক বাংলাদেশির মরদেহ হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুর ১টার দিকে উপজেলার মহেশখোলা সীমান্ত দিয়ে দিয়ে মরদেহটি হস্তান্তর করা হয়।
তার নাম মো. আকরাম হোসেন (৩২)। তিনি শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতি উপজেলার বাঁকাকুড়া গ্রামের মৃত জহির উদ্দীনের ছেলে।
ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মেঘালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম খাসি হিলস জেলায় ১০ আগস্ট আকরাম অবৈধভাবে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে অপহরণের চেষ্টায় জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ করে স্থানীয় ভারতীয়রা। এসময় স্থানীয়দের গণপিটুনিতে আকরাম গুরুতর আহত হন। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পর তার মৃত্যু হয়।
মেঘালয় পুলিশ এ ঘটনার বিষয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাংলাদেশি পুলিশ প্রশাসনকে অবহিত করে। পরে ভারতীয় পুলিশ মরদেহ বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করে। বিএসএফ ও বিজিবির সমন্বয়ে মরদেহ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।
আকরামের ভাই শেখ ফরিদ বলেন, আমার ছোট ভাই আকরাম হোসেনের মৃত্যুর খবর আমি প্রথমে ফেসবুকের মাধ্যমে জানতে পারি। খবর পাওয়ার পর থেকে বিজিবি এবং ঝিনাইগাতি থানা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি। যেন আমার ভাইয়ের মরদেহ দ্রুত দেশে আনা যায়।
তিনি আরও বলেন, আমার পরিবারের অবস্থা খুবই খারাপ। মা শোকে ভেঙে পড়েছেন। আমি প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করছি, যেন আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে আমার ভাইয়ের মরদেহ দ্রুত আমাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
কলমাকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বলেন, বিএসএফ ও বিজিবির সমন্বয়ে নিহত বাংলাদেশির মরদেহ আমাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ নিহতের পরিবারের কাছে হস্তান্তরের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এইচ এম কামাল/আরএইচ/জিকেএস