  2. দেশজুড়ে

তারেক রহমানের ছেড়ে দেওয়া আসনে বিএনপির মনোনয়নপত্র তুললেন বাদশা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক বগুড়া
প্রকাশিত: ০৯:০৯ পিএম, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
তারেক রহমানের ছেড়ে দেওয়া আসনে বিএনপির মনোনয়নপত্র তুললেন বাদশা
রেজাউল করিম বাদশা

বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ছেড়ে দেওয়া বগুড়া-৬ (সদর) আসনের উপ-নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম বাদশা।

শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে বগুড়া জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র নেন তিনি।

এর আগে বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) সাবেক পৌর মেয়র রেজাউল করিমকে এই আসনে ধানের শীষের প্রার্থী হিসেবে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেয় বিএনপি। শুক্রবার সকালে জেলা দলীয় কার্যালয়ে এক জরুরি সভা শেষে নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।

গত সাধারণ নির্বাচনে এই আসনে তারেক রহমানের নির্বাচনি প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি।

মনোনয়নপত্র সংগ্রহের পর রেজাউল করিম বাদশা বলেন, দলের চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আমাকে প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করে ধানের শীষের প্রার্থী করেছেন। বগুড়ার মানুষ উন্নয়ন চায়, আর এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে ধানের শীষের কোনো বিকল্প নেই।

তিনি দলের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার এবং ধানের শীষকে বিজয়ী করার আহ্বান জানান।

মনোনয়নপত্র উত্তোলনকালে বিএনপির কেন্দ্রীয় সদস্য সাইফুল ইসলাম, আলী আজগর তালুকদার হেনা, জয়নাল আবেদিন চাঁন, ফজলুল বারী তালুকদার বেলাল, মাফতুন আহমেদ খান রুবেল, শেখ তাহা উদ্দিন নাহিন, সহিদুন্নবী সালাম, কে এম খায়রুল বাশার, মনিরুজ্জামান মনি, শাহাদাত হোসেন এবং জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল, যুবদল ও ছাত্রদলের শীর্ষ নেতারা তার সঙ্গে ছিলেন।

তফসিল অনুযায়ী, আগামী ৯ এপ্রিল বগুড়া-৬ আসনের এই উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

এমএন/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।