জাতীয় দলের নারী ফুটবলার সাগরিকার বাড়িতে চুরি

জাতীয় দলের নারী ফুটবলার সাগরিকার বাড়িতে চুরি
জাতীয় দলের নারী ফুটবলার সাগরিকার বাড়িতে চুরির অভিযোগ উঠেছে। তার ঘরের তালা ভেঙে ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা চুরি হয়েছে বলে জানা গেছে।
গত বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাতে ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈল উপজেলার রাঙ্গাটুঙ্গি গ্রামে এ ঘটনা ঘটলেও বুধবার (২০ আগস্ট) জানাজানি হয়।
জানা যায়, বাড়িতে এলে সরকারি অর্থায়নে নির্মিত ঘরে থাকেন সাগরিকা। তার পাশে মাটির আরেকটি ঘর আছে তাদের। সাগরিকা বাড়িতে না থাকলে মাটির ঘরে থাকেন সাগরিকার মা-বাবা। ঘটনার দিন সাগরিকা ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। এ কারণে সাগরিকার মা-বাবা পাকা ঘরে তালা দিয়ে মাটির ঘরে ছিলেন। ১৪ আগস্ট রাতে পাকা ঘরের তালা ভেঙে সাগরিকার জমানো ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা।
সাগরিকার বাবা মো. লিটন বলেন, সাগরিকার জমানো ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা বাড়ির পাশে এক প্রতিবেশী ধার নিয়েছিলেন। বেশ কয়েকদিন পরে ১৪ আগস্ট টাকা ফেরত দেন ওই প্রতিবেশী। টাকা ফেরত দেওয়ার রাতেই ঘরের তালা ভেঙে সেই টাকা চুরি হয়েছে। এতদিন টাকা বাড়িতে ছিল না, চোরও আসেনি। টাকা ফেরত দেওয়ার রাতেই চুরি হলো। যা রহস্যময় মনে হচ্ছে। থানায় অভিযোগ দিয়েছে। পুলিশ বাড়ির অবস্থা দেখে গেছে।
তিনি আরও বলেন, পুলিশ থানায় যেতে বলেছিল কয়েকবার, গিয়েছি কিন্তু কোনো আন্তরিকতা পাইনি। এজন্য আর কারও কাছে যাই না। বিষয়টি পরে কাউকে জানাইনি। আমার মেয়ের পরিশ্রমের টাকা এভাবে চুরি হবে ভাবতেও পারিনি। আমার বাড়ি থেকে শুধু টাকা নয় বরং পরিবারের উজ্জ্বল স্বপ্ন চুরি হয়েছে।
বিষয়টি নিয়ে জাতীয় দলের নারী ফুটবলার সাগরিকা গণমাধ্যমকে বলেন, বাড়িতে ঘরের তালা ভেঙে ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা চুরি হয়েছে। এটা আমার জন্য লজ্জার। এ কারণে মিডিয়াতে প্রকাশ করিনি। জেলা প্রশাসককে বিষয়টি অবগত করেছি। তিনি থানায় অভিযোগ দিতে বলেছেন, তাও করেছি।
তিনি আরও বলেন, আমার পরিশ্রমের টাকা নিয়েছে, আমার কপাল তো নিয়ে যায়নি। জীবনে সুস্থ থাকলে টাকা আয় করতে পারবো। কিন্তু এ ঘটনার পর থেকে আমার পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।
রাণীশংকৈল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরশেদুল হক বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। তদন্ত চলমান রয়েছে, প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
তানভীর হাসান তানু/এমএন/এমএস