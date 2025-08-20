জামালপুর
ঢিলেঢালাভাবে শেষ হলো বিএনপির একাংশের ডাকা অর্ধবেলা হরতাল
জামালপুরে জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন বাতিলের দাবিতে দলটির একাংশের ডাকা অর্ধদিবস হরতাল ঢিলেঢালাভাবে পালিত হয়েছে। বুধবার (২০ আগস্ট) সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এ হরতাল পালন করেন নেতাকর্মীরা। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাতে এ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়।
জানা যায়, বুধবার সকালে হরতালের সমর্থনে জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম আহমেদ ও জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মাহবুবুর রহমান জিলানীর নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা মিছিল বের করেন। মিছিলটি শহরের সকাল বাজার এলাকা থেকে শুরু হয়ে তমালতলা হয়ে ফের সকাল বাজার এলাকায় গিয়ে অবস্থান নেয়। এসময় হরতালের সমর্থকরা রাস্তায় অবস্থান নিয়ে যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করেন।
হরতালের কারণে সকালে শহরে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক দিনের চেয়ে কিছুটা কম ছিল। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে যানবাহনের সংখ্যা। বিক্ষিপ্তভাবে হরতালকারীরা শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান নিলেও কোথাও কোনো আপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। হরতাল সমর্থকরা শহরের সকাল বাজার এলাকায় প্রধান সড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ করে ও যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করলে পুলিশ তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়।
জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মাহবুবুর রহমান জিলানী বলেন, মেয়াদোত্তীর্ণ জেলা বিএনপির কমিটির মাধ্যমে জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন আমরা মানি না। আগামী ২৩ আগস্ট জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন স্থগিত করা না হলে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।
এ বিষয়ে জামালপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু ফয়সাল মো. আতিক জানান, হরতালকারীরা রাস্তায় অবস্থান নিলে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে টহল জোরদার করেছে পুলিশ, সেনাবাহিনীসহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা।
আগামী ২৩ আগস্ট জেলা বিএনপির সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত থাকবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গণতান্ত্রিক পন্থায় সরাসরি দলীয় ভোটারদের ভোটে দলের পরবর্তী নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য সাত সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে। এরই মধ্যে ৫১৫ জনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন।
