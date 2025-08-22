  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লায় চাঁদাবাজির অভিযোগে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুমিল্লা
প্রকাশিত: ০২:৫৩ এএম, ২২ আগস্ট ২০২৫
কুমিল্লায় চাঁদাবাজির অভিযোগে যুবককে পিটিয়ে হত্যা
ফাইল ছবি

কুমিল্লা বিসিক শিল্পনগরীতে চাঁদাবাজির অভিযোগে মো. সায়েম (২৪) নামে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সন্ধ্যায় নগরের অশোকতলা বিসিক শিল্পনগরী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মো. সায়েম মহানগরীর অশোকতলা এলাকায় বসবাস করতেন। তিনি রিকশাচালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তার স্থায়ী নিবাস রংপুরে।

স্থানীয়রা জানায়, সায়েম প্রায় সময় বিসিক এলাকা ঘুরে ঘুরে ব্যবসায়ী, অশোকতলা এলাকার দোকানদার ও স্থানীয়দের কাছ থেকে চাঁদা নিতেন। এতে স্থানীয়দের মাঝে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চাঁদা তুলতে বের হলে বিসিকের জান্নাত ফুড নামে একটি ফ্যাক্টরির সামনে তাকে আটকে মারধর করে বিক্ষুব্ধ জনতা। এতে গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে রাত ৯টার দিকে পুলিশ নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। তার মৃত্যুর খবরে স্থানীয়রা মিষ্টি বিতরণ করেছেন। রাত সোয়া ১২টায় এ রিপোর্ট লিখা পর্যন্ত নিহতের বাবা আমিনুল ইসলাম বাদী হয়ে থানায় মামলা দায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা যায়।

এ বিষয়ে কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম বলেন, স্থানীয়রা বলছেন সায়েম এলাকায় চাঁদাবাজি করতো। আজও চাঁদার উদ্দেশ্যে বের হলে জনতার পিটুনিতে আহত হলে হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় থানায় হত্যা মামলা দায়ের প্রস্তুতি চলছে। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।

জাহিদ পাটোয়ারী/জেএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।