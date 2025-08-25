ভোটার হতে এসে রোহিঙ্গা দম্পতি আটক

ভোটার হতে এসে রোহিঙ্গা দম্পতি আটক
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে ভোটার ফরম জমা দেওয়ার সময় এক রোহিঙ্গা দম্পতিকে আটক করেছে পুলিশ।
সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।
আটক ব্যক্তিরা হলেন কক্সবাজারের উখিয়া টেংখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্পের রোকেয়া বেগম (৩২) ও তার স্বামী আনিস (৪০)।
উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মাসুদ রানা জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, ‘ওই দম্পত্তি কিছু বানানো কাগজপত্র নিয়ে অফিসে ভোটার হওয়ার জন্য আসেন। পরে সন্দেহজনক মনে হলে ইউএনওর রুমে নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা রোহিঙ্গা বলে স্বীকার করেন।’
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) অনামিকা নজরুল বলেন, ‘ওই দুজন সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী। জিজ্ঞাসাবাদে তারা দুজনই রোহিঙ্গা বলে স্বীকার করেছেন। পরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে আরও খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।’
কামারখন্দ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল লতিফ বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার সত্যতা মিলেছে। মামলার নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।
