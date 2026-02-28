  2. লাইফস্টাইল

ইফতারে রাখুন মজাদার ডিম চপ

প্রকাশিত: ১২:৩১ পিএম, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

ইফতার মানেই সারাদিনের রোজার পর একটু ভিন্ন স্বাদের, মুখরোচক কিছু খাবারের খোঁজ। ছোলা-মুড়ি, পেঁয়াজু কিংবা বেগুনির সঙ্গে যদি যোগ হয় গরম গরম মজাদার ডিম চপ, তাহলে ইফতারের টেবিল হয়ে ওঠে আরও আকর্ষণীয়। বাইরে মুচমুচে আর ভেতরে নরম সেদ্ধ ডিম, মশলার ঝাঁঝ আর সোনালি ভাজার সুবাস মুহূর্তেই সবার ক্ষুধা বাড়িয়ে দেয়। ঘরেই সহজ উপকরণে তৈরি করা যায় এই জনপ্রিয় নাস্তা। রইলো রেসিপি-

উপকরণ

  • ডিম সেদ্ধ ২টি
  • আলু সেদ্ধ ২৫০ গ্রাম
  • পেঁয়াজ কুচি ১টি
  • কাঁচামরিচ কুচি স্বাদমতো
  • ধনিয়া পাতা প্রয়োজন অনুযায়ী
  • লবণ স্বাদমতো
  • ব্রেড ক্রাম ও বিস্কিটের গুঁড়া আধা কাপ
  • ফেটানো ডিম ১টি
  • তেল ভাজার জন্য

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমেই ডিম ও আলু সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে নিন। এরপর আলুর সঙ্গে সব উপকরণ দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এবার ডিম অর্ধেক বা চার টুকরা করে কেটে আলুর মিশ্রণ দিয়ে ঢেকে দিন।

অন্যদিকে ১ টি ডিম সামান্য লবণ দিয়ে ফেটিয়ে নিন। এবার ডিমের চপগুলো ফেটানো ডিমে ডুবিয়ে ব্রেড ক্রামে গড়িয়ে নিন। কড়াইতে তেল গরম হলে তাতে ডিমের চপগুলো বাদামি হওয়ার আগ পর্যন্ত ভাজুন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো লোভনীয় স্বাদের ডিম চপ।

