ইরানে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল

ইরানে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল
ইরানে আকস্মিক হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) ইরানে ইসরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার তথ্য নিশ্চিত করেছে দ্য জেরুজালেম পোস্ট।
হামলার সময় ইসরায়েলি সেনারা দেশজুড়ে নাগরিকদের সতর্ক করে নিরাপদ স্থানে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। আইডিএফ জানিয়েছে, এটি একটি প্রাকৃতিক সতর্কতা যেন জনগণ প্রস্তুত থাকে এবং ইসরায়েলের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ার সম্ভাবনা থাকলে তারা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে পারে।
گزارشها و تصاویر دریافتی از 'شنیده شدن صدای چند انفجار و دیده شدن دود در #تهران، شنبه ۹ اسفند'#Iran #Tehran pic.twitter.com/tIk5yAITCA— Vahid Online (@Vahid) February 28, 2026
তবে এই হামলার পর ইরান পাল্টা হামলা চালায়নি। এমনকি কোনো ক্ষেপণাস্ত্র ইসরায়েলের দিকে ছোড়া হয়নি বলেও তথ্য দিয়েছে আইডিএফ।
টিটিএন