নেত্রকোনা সীমান্ত থেকে ৫ যুবক আটক
নেত্রকোনার কলমাকান্দা সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টার অভিযোগে পাঁচ যুবককে আটক করা হয়েছে। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বিকেলে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে কলমাকান্দার খারনৈ ইউনিয়নের গোবিন্দপুর বলমাঠ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের সময় দুজনকে আটক করে বিজিবির কচুগড়া বিওপির একটি টহল দল।
আটকরা হলেন, জেলার বারহাট্টা উপজেলার আন্দাদিয়া গ্রামের আলম মিয়া (২০), অটোরিকশাচালক ইমন মিয়া (২০), বিক্রমশ্রী গ্রামের রমজান আহমেদ (১৯), ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা সদরের হারুন ইসলাম (১৯) ও জামালপুর সদর উপজেলার জুবায়ের হোসেন (১৯)।
বিজিবি সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবির টহলদল অভিযান চালালে তিনজন পালিয়ে ভারতে চলে যায়। পরে বিএসএফ তাদের আটক করে স্থানীয় বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে। এ ঘটনায় কচুগড়া বিওপির হাবিলদার মো. তোফায়েল হোসেন বাদী হয়ে পাঁচজনের বিরুদ্ধে কলমাকান্দা থানায় মামলা করেন।
কলমাকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. লুৎফর রহমান বলেন, ‘সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের অভিযোগে পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে বিজিবি। শুক্রবার বিকেলে আদালতের মাধ্যমে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’
এইচ এম কামাল/আরএইচ/এএসএম