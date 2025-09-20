  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুরে হাডুডু খেলা দেখতে মানুষের ভিড়

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০৬:৫৮ পিএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফরিদপুরে হাডুডু খেলা দেখতে মানুষের ভিড়

ফরিদপুরের সালথা উপজেলার রামকান্তপুর ইউনিয়নে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী হাডুডু খেলা। খেলা দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে হাজারো মানুষ ভিড় জমায়।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে উপজেলার রামকান্তপুর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড ইউপি সদস্য কবির মিয়ার আয়োজনে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় রামকান্তপুর ইউনিয়ন পরিষদ বনাম সাধারণ জনগণ।

আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, দুই দলের ১৬ জন খেলায় অংশ নেয়। দুই রাউন্ডে ৩৫ মিনিট করে খেলা হওয়ার কথা থাকলেও রোমাঞ্চকর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সময় বাড়তে থাকে। প্রতিটি মুহূর্তেই মাঠজুড়ে দর্শকদের উত্তেজনা আর উল্লাসে মুখরিত হয়ে ওঠে। উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরপুর ছিল খেলার মাঠ। খেলার শেষ পর্যায়ে রামকান্তপুর ইউনিয়ন পরিষদ দল এক পয়েন্টে এগিয়ে থাকে।

আয়োজকরা জানান, বিজয়ী দলকে পুরস্কার হিসেবে ৩২ ইঞ্চি এলইডি টিভি এবং রানারআপ দলকে ২৪ ইঞ্চি এলইডি টিভি দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মো. আসাদুজ্জামান আসাদ।

তিনি বলেন, হাডুডু আমাদের গ্রামীণ জীবনের ঐতিহ্যবাহী খেলা। এ ধরনের আয়োজন তরুণদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি সমাজে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে।

এন কে বি নয়ন/এএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।