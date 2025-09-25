  2. দেশজুড়ে

দুর্গাপূজায় ৬ দিন বন্ধ থাকবে বেনাপোল বন্দরের আমদানি-রফতানি

প্রকাশিত: ১০:৫১ এএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেশের বৃহত্তম বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে টানা ছয় দিন আমদানি-রফতানি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। তবে, এ সময়ে বন্দর ও কাস্টম্‌সের পণ্য খালাসের কাজ এবং দুই দেশের মধ্যে পাসপোর্টধারী যাত্রী চলাচল স্বাভাবিক থাকবে। বিশেষ ব্যবস্থায় ইলিশ মাছ রফতানিও চালু থাকবে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বেনাপোল সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এমদাদুল হক লতা জানান, ভারতের পেট্রাপোল বন্দরের সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টরা চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে দুর্গাপূজা উপলক্ষে ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকবে। এর সঙ্গে ৩ অক্টোবর বাংলাদেশের সাপ্তাহিক ছুটি যুক্ত হওয়ায় মোট ছয় দিন এই কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।

পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং এজেন্টস স্টাফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কার্ত্তিক চক্রবর্তী বলেন, আমদানি-রফতানি আবার ৪ অক্টোবর (শনিবার) সকাল থেকে শুরু হবে। তিনি আরও নিশ্চিত করেন যে ইলিশ মাছ রপ্তানি বিশেষ ব্যবস্থায় অব্যাহত থাকবে।

বেনাপোল স্থলবন্দরের পরিচালক শামীম হোসেন জানান, এ সময়ে আমদানি-রফতানি বন্ধ থাকলেও বেনাপোল বন্দরে লোড-আনলোড ও কাস্টম্‌সে কাজ চলবে। বন্দরে মালামাল আনলোড করে ভারতীয় খালি ট্রাক ফিরে যেতে পারবে। ইলিশ মাছ রফতানি অব্যাহত থাকবে।

বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইলিয়াছ হোসেন মুন্সী জানান, আমদানি-রফতানি বন্ধ থাকলেও দুই দেশের মধ্যে পাসপোর্টযাত্রীদের যাতায়াত স্বাভাবিক থাকবে।

উল্লেখ্য, বেনাপোল বন্দরের মাধ্যমে ভারত থেকে প্রতিদিন প্রায় ৩০০ থেকে ৩৫০ ট্রাক পণ্য আমদানি হয় এবং প্রায় ১০০ ট্রাক পণ্য ভারতে রফতানি করা হয়। দেশের আমদানি পণ্যের প্রায় ৯০ ভাগই এই বন্দর দিয়ে আসে। টানা ছয় দিন আমদানি-রফতানি বন্ধ থাকলে দেশের বাজারে শিল্প-কারখানার কাঁচামালসহ বিভিন্ন পণ্যের সংকট দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ী ও বন্দর ব্যবহারকারীরা।

