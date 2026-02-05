টাঙ্গাইলে জামায়াতের দুই এমপি প্রার্থীর হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাকড

টাঙ্গাইলে জামায়াতের দুই এমপি প্রার্থীর হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাকড
টাঙ্গাইলে জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য দুই প্রার্থীর হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাক হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।
বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে তাদের অ্যাকাউন্ট হ্যাক হওয়ার খবর পাওয়া যায়।
তারা দুজন হলেন টাঙ্গাইল-৬ (নাগরপুর-দেলদুয়ার) আসনের প্রার্থী ডা. একেএম আব্দুল হামিদ এবং টাঙ্গাইল-৮ (বাসাইল-সখিপুর) আসনে প্রার্থী মাওলানা শফিকুল ইসলাম খান।
টাঙ্গাইল শহর জামায়াতের আমির মিজানুর রহমানের অ্যাকাউন্টও হ্যাক হয়েছে। হ্যাক হওয়া এসব নম্বর থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সাংবাদিকদের কাছে বিকাশে টাকা পাঠানোর অনুরোধ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।
টাঙ্গাইল-৬ আসনের প্রার্থী ডা. একেএম আব্দুল হামিদ বলেন, হঠাৎ করে বিভিন্ন লোকজনের মাধ্যমে জানতে পারি, আমার হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট থেকে বিভিন্ন জনের কাছে টাকা ধার চাওয়া হচ্ছে। পরে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টে গিয়ে দেখি হ্যাক হয়েছে। বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে থানা পুলিশকে অবগত করেছি।
তিনি আরও বলেন, ষড়যন্ত্র করে আমাদের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হয়েছে। নির্বাচনে যেসব জায়গায় জামায়াতের প্রার্থীদের জয়ের সম্ভবনা দেখা যাচ্ছে, সেসব জায়গায় পরিকল্পিতভাবে এমন কাজ করা হচ্ছে।
