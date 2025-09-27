নাটোরে দ্বিতীয় দিনের মতো বাস চলাচল বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা

নাটোরে দ্বিতীয় দিনের মতো বাস চলাচল বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
মালিক শ্রমিকের দ্বন্দ্বে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী ও নাটোর থেকে ঢাকাগামী যাত্রীবাহী বাস চলাচল দ্বিতীয় দিনের মতো বন্ধ রয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) মধ্যরাত থেকে বাস চলাচল বন্ধ করে দেয় বাস মালিকপক্ষ।
পরিবহন সূত্রে জানা যায়, বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর কর্মবিরতি পালন করে শ্রমিকরা। পরে মালিক-শ্রমিক আলোচনার মাধ্যমে কিছু বেতন বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় বাস চলাচল শুরু হয়। কিন্তু মালিকপক্ষ হঠাৎ বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে বর্ধিত বেতন-ভাতা দেওয়া সম্ভব নয় বলে বাস চলাচল বন্ধ করে দেয়। ফলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী ও নাটোর থেকে হানিফ শ্যামলী, দেশ, ন্যাশনাল ও কেটিসির মতো ভিআইপি বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন ঢাকাগামী যাত্রীরা। তবে একতা পরিবহনসহ স্থানীয়ভাবে কিছু বাস নাটোর-ঢাকা চলাচল করছে।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) নাটোর বাস টার্মিনালে গিয়ে দেখা যায় যারা ঢাকাগামী বাসের যাত্রীরা বিকল্প উপায়ে ঢাকা যাচ্ছেন।
হানিফ কাউন্টারের কাউন্টার মাস্টার খন্দকার কোরবান বলেন, মালিকদের নির্দেশে বাস চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস চলাচল বন্ধ থাকবে।
নাটোর জেলা পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক বলেন, মালিকপক্ষের সঙ্গে শ্রমিক প্রতিনিধিরা সমস্যা সমাধানে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। আশা করি দ্রুতই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।
