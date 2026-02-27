  2. দেশজুড়ে

নিয়োগ পেয়েই মশক নিধনে নামলেন সিটি প্রশাসক

প্রকাশিত: ০৫:৫২ পিএম, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
গাজীপুর সিটি করপোরেশনের নতুন প্রশাসক শওকত হোসেন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম কর্মদিবসেই মশক নিধন কার্যক্রম শুরু করেছেন। ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে নগর ভবন চত্বর থেকে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত গাজীপুর নগর ভবনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে টঙ্গী থেকে মশক নিধন কার্যক্রমে অংশ নেন প্রশাসক শওকত হোসেন সরকার। এসময় ফগার মেশিন ও লার্ভিসাইড ছিটিয়ে প্রশাসক নিজেই সিটি করপোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় সিটি করপোরেশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রশাসক জানান, প্রতিটি ওয়ার্ডে নিয়মিত স্প্রে কার্যক্রম চালানো হবে ও সচেতনতামূলক প্রচারণাও জোরদার করা হবে। তিনি ভোগড়া বাইপাস মোড়ে মোগড়খালটি পরিদর্শন করেন। সম্প্রতি খালটি পুনঃখনন করা হয়। এ খালে দুই পাশে ওয়াক ওয়ে ও বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা করা হবে বলে তিনি জানান।

পরে বাসন থেকে কাশিমপুর পর্যন্ত তুরাগ নদীর ওপরে ব্রিজ নির্মাণের পাইলিং কাজের উদ্বোধন করেন। এ ব্রিজটি শিগগিরই প্রধানমন্ত্রী ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন বলেও তিনি জানান।

