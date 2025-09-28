মাহবুব উদ্দিন খোকন
জামায়াত পারলে ক্ষমতায় গিয়ে পিআর পদ্ধতি চালু করুক
বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা এবং সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেছেন, বর্তমান নিয়মেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক, আর জামায়াতে ইসলামী যদি পারে, তাহলে ক্ষমতায় গিয়ে তারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতি চালু করুক।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলার বজরায় স্থানীয় বিএনপি আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেন, আমাদের সঙ্গে অনেক রাজনৈতিক দল আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। গত ১৭ বছর আমরা আন্দোলনের মাঠে ছিলাম। এর আগে ৫ বছর আমরা ক্ষমতায় ছিলাম। জামায়াতের নেতারাও তখন মন্ত্রী ছিল। তখন পিআর পদ্ধতির দাবি করেননি কেন?
তিনি বলেন, প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নিজস্ব কর্মসূচি আছে, ঘোষণাপত্র আছে, নির্বাচনি ইশতেহার আছে। পিআর জামায়াতের একটা কর্মসূচি হতে পারে।
বিএনপির এই নেতা বলেন, সংবিধান সংশোধন না করলে পিআর পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা যাবে না। অন্তবর্তী সরকার সংবিধান সংশোধন করতে পারবে না। তাদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সংবিধান সংশোধন করতে হলে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে হবে। জামায়াত যদি পারে, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পার্লামেন্টে গিয়ে পিআর পদ্ধতি বাস্তবায়ন করুক।
সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র এ আইনজীবী বলেন, জনগণ যাকে খুশি তাকে ভোট দিতে চায়, কিন্তু সেই ভোটের অধিকার হরণ করা হয়েছিল বলেই ছাত্ররা আন্দোলন করেছে এবং জনতা তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে।
তিনি বলেন, ১৫ বছর নেতাকর্মীরা আন্দোলনে মাঠে ছিল, যার কারণে সরকার পালাতে বাধ্য হয়েছে। এটি তাদের কর্মের ফল।
মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেন, সুপ্রিম কোর্টের প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারির বিরুদ্ধে সাধারণত মামলা হয় না। আমি ছিলাম ভিন্ন। আমার বিরুদ্ধে ৪৬টি মামলা দেওয়া হয়েছে। আমি দুইবার জেলেও গেছি। কিন্তু আমাকে থামাতে পারেনি।
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
