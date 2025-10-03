টেকনাফের পাহাড়ে পাচার চক্রের আস্তানা থেকে শিশুসহ ৩৮ জন উদ্ধার

টেকনাফের পাহাড়ে পাচার চক্রের আস্তানা থেকে শিশুসহ ৩৮ জন উদ্ধার
কক্সবাজারের টেকনাফের বাহারছড়ার গহিন পাহাড়ে কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনীর যৌথ অভিযানে পাচারের উদ্দেশ্যে বন্দি থাকা নারী-শিশুসহ ৩৮ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এসময় পাচারকারী চক্রের দুজনকে আটক করা হয়েছে।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) দুপুরে কোস্টগার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, সাগর পথে মালয়েশিয়াসহ দক্ষিণাঞ্চলীয় বিভিন্ন দেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নারী-শিশুসহ বেশ কিছু ব্যক্তিকে টেকনাফের বাহারছড়া ইউনিয়নের কচ্ছপিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন গহিন পাহাড়ি এলাকায় বন্দি করে রাখা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) দিনগত ২টার দিকে কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনীর যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনীর সদস্যরা পাচারকারীদের গোপন আস্তানা থেকে বন্দি থাকা ১৮ জন নারী, ১২ জন পুরুষ ও ৮ জন শিশুকে উদ্ধার করে। এসময় দুজন পাচারকারীকে আটক করা হয়।
তিনি আরও জানান, ভুক্তভোগীদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, পাচারকারীরা মুক্তিপণ আদায় ও পাচারের উদ্দেশ্যে তাদের বন্দি রেখে নির্যাতন করছিল। উদ্ধার ব্যক্তি ও আটক অপহরণকারীদের পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
এর আগেও নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড, বিজিবি ও পুলিশে একাধিকবার টেকনাফের বাহারছড়া, কচ্ছপিয়ার গহিন পাহাড় থেকে মানবপাচারকারীদের বন্দিশালা থেকে আটক বন্দিদের উদ্ধার করে।
জাহাঙ্গীর আলম/এমএন/এএসএম